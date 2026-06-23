宏福苑聽證會引最新調查結論 再證非阻燃棚網釀巨災 陸啟康：不建議轉為法定調查委員會

大埔宏福苑大火獨立委員會昨舉行第五輪首場聽證會，專家調查後確認起火源頭為宏昌閣104及105室外的光井。其中政府化驗師指事發前該處正進行貼紙皮石工序，認為大火源於未熄滅的煙頭與紙皮接觸；又披露屋苑擺放有大量可燃燒塑膠帆布，其可燃性比棚網更高。專家又分析罹難者當中有91人吸入濃煙致死，部分人死於走廊或梯間。另外，獨立委員會主席陸啟康宣布，由於不希望延長調查時間、拖慢日後追責和改革等，決定不會向行政長官建議轉為法定調查委員會。

杜淦堃

聽證會昨踏入第25日聆訊，代表委員會的資深大律師杜淦堃綜合政府跨部門調查專組、委員會委聘的專家的調查結論，指出宏昌閣104及105室外的光井率先起火，火苗其後沿非阻燃棚網蔓延產生「滴落火焰」，令竹枝、木板等燃燒較慢的物料同被燃燒，最終從小型火警變成大規模災難。委員會專家認為，如果當時棚網使用阻燃物料，火勢就會自行熄滅而不會擴大，減少受波及樓宇。 建議光井禁用可燃物料 經專家電腦模型分析，168名死者有91人吸入濃煙致死，他們當中分別有38人及24人，死於宏泰閣和宏昌苑的走廊或梯間。杜指出，這些地方均沒有可燃物，相信他們因吸入濃煙身亡，認為悲劇源於梯間「生口」令濃煙攻入樓梯。另外，委員會專家流體力學模型實驗顯示，光井煙囪效應令火勢數秒內直達天台，相信火勢與此有關，建議日後有必要禁止光井用可燃物料。

對於工程期間用發泡膠封窗，杜表示291份證人陳述書當中僅43人因目擊火焰而察覺火警，即少於15%，反映發泡膠板遮擋居民視線。杜又說，發泡膠更直接加速玻璃窗遭受熱力衝擊，使火勢、煙霧橫向進入樓宇，着火的發泡膠板一旦從窗跌出更會成為新火源，飄落更遠地方助長擴散。杜說，事發當日屋苑火警警報系統被關、出入口被阻塞，無法收到警報的居民發現要逃生時，路線已被濃煙及雜物影響，「實際可疏散時間基本上等於零。」 政府跨部門調查專組早前到四川進行大型燃燒實驗，杜指結果顯示防火玻璃有效降低火勢，又說樓梯用鋁塑板生口，起火時溫度達攝氏605度；反之用防火窗的樓梯僅56度，形容差別相當驚人。測試同時發現鋁塑板和木板會在數分鐘內燒毀，煙霧也會在幾分鐘內循木板的縫隙滲入樓梯，因此專家認為鋁塑板和木板皆不能保護生口。

林建軍

估計光井是唯一火警源頭 未熄煙頭觸紙皮引「陰燃」 跨部門調查專組副組長、消防處副消防總長(新界南)林建軍供稱，梯間生口以外的窗戶均已換成耐火窗戶，並無受大火破壞，部分耐火窗戶破爛僅因消防救援時主動打破。他指火警起初「悶燒」，同意如果早數分鐘知道起火，有助及早部署和阻止早期火勢，甚至在火勢未擴散至擺放大量建材或廢料的光井前到場，其實足以撲滅火警，形容如非平台有大量可燃物，火勢未必快速發展。 政府化驗所法證事務部總化驗師(藥物、毒理及文件科)李詠文指，屬最初起火位置的天井主要供工人進出，該處除發現工人用具，還有飲品樽、即棄餐具和兩個煙頭，又說現場環境可見該處正展開貼紙皮石工序，理論上不涉火源。李根據排除法作結論，相信光井是唯一火警源頭及推論由未熄煙頭接觸紙皮後引發「陰燃」，最終隨風吹襲引入空氣瞬間演變成明火。她又稱，現場有很多臨時保護物料，如綠色、藍白色塑膠帆布和棚網等，實驗結果顯示帆布遇到火都會燒著，更有5個樣本「燒到渣都冇先停」，情況會比棚網更嚴重。

陸啟康

獨委會解釋調查不宜拖延 適當時間「收網」 獨立委員會主席陸啟康宣布，不會建議行政長官把獨立委員會轉為有法定傳召證人權力的獨立調查委員會，解釋已平衡各方利弊及考慮公眾利益。他提到，有人認為大火涉事者沒有出席聽證會作供，令公眾無法理解事實的全部，但委員會已掌握大量資料，包括超過100萬份檔案，對大火如何及為何發生有一定掌握，有信心可作出研判和結論，現時是適當時間「收網」。他續說，即使有些人沒有接受盤問，委員會覺得他們的供詞不會對事件有明顯事實幫助，轉為法定調查委員會他們亦可不合作。

陸啟康又稱，委員會認為媒體以「升格」形容轉為法定調查並不恰當，強調委員會的調查不是低層次，有深入檢視每個細節，調查過程公開、公平且高效，並非必須透過嚴謹法律程序才能找出真相。 至於個人追責問題，陸啟康強調應交由執法部門作刑事和民事程序處理，若交由委員會進行將很大可能導致拖延，研訊有機會要用雙倍時間，最終報告最少要延至明年第二季才提交，亦會影響之後的追責和改革，甚或導致公義遲來。他理解決定難免會令某些人失望，但保證一個由法官領導的委員會，必定會考慮法理和公眾利益，政治和公關考量並非考慮因素。委員會爭取在9個月內完成工作，下月15至17日會聽取各涉事方的最終陳詞，之後開始撰寫報告。