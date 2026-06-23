左軚車司機雙手離軚盤用手機 運輸署轉交執法部門跟進(有片)

周一(22日)網上流傳一段標題為「大陸車落黎(嚟)香港軚盤都唔使揸」的影片，相信拍攝於香港一隧道內，一部掛有「FU」字頭車牌及內地「粵E」車牌左軚車的司機，在汽車行駛途中雙手離開軚盤，並低頭專注使用電話，懷疑利用車輛輔助駕駛功能。相關片段流傳後引起網民嘩然，直斥是「馬路核彈」。

運輸署稱，已將個案轉交執法部門跟進，所有粵港常規配額往返粵港兩地的粵車，均須按香港的要求通過車輛檢驗，並遵守香港的道路交通法規。根據法例，任何司機在駕駛的汽車移動時，不得以本人手持的方式使用流動電話。另外，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人，有機會觸犯不小心駕駛的罪行。



署方又強調，鑑於香港的交通規則與內地不同，使用「整體組合式駕駛輔助系統」可能違反相關駕駛法例，一經定罪，可處罰款或監禁。