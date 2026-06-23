左軚車司機雙手離軚盤用手機 運輸署轉交執法部門跟進(有片)

周一(22日)網上流傳一段標題為「大陸車落黎(嚟)香港軚盤都唔使揸」的影片，相信拍攝於香港一隧道內，一部掛有「FU」字頭車牌及內地「粵E」車牌左軚車的司機，在汽車行駛途中雙手離開軚盤，並低頭專注使用電話，懷疑利用車輛輔助駕駛功能。相關片段流傳後引起網民嘩然，直斥是「馬路核彈」。
運輸署稱，已將個案轉交執法部門跟進，所有粵港常規配額往返粵港兩地的粵車，均須按香港的要求通過車輛檢驗，並遵守香港的道路交通法規。根據法例，任何司機在駕駛的汽車移動時，不得以本人手持的方式使用流動電話。另外，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人，有機會觸犯不小心駕駛的罪行。
署方又強調，鑑於香港的交通規則與內地不同，使用「整體組合式駕駛輔助系統」可能違反相關駕駛法例，一經定罪，可處罰款或監禁。
香港法例明文禁止道路上雙手離軚，任何情況下司機都必須全程掌控車輛，違規可被控危險駕駛，面臨罰款、停牌甚至刑事檢控。影片曝光後，由於涉案私家車當時車身穩定且車速不低，有網民質疑該司機是違規使用駕駛輔助系統，批評司機自私：「隧道內用自駕系統真夠勇？GPS真的能完全收到嗎」、「隧道密封空間，出事無得走，連累無辜司機」、「累己害人！」紛紛建議片主透過1823舉報，要求當局嚴正執法。
「FU」字頭車牌不屬於「粵車南下」車輛
此外，有部分網民質疑片段中司機為「粵車南下」車輛，但根據片段所見，涉事私家車掛有香港的「FU」字頭車牌，FU、FV車牌是專供內地公務及商務車輛短期來港使用，並非一般市民申請的粵車南下私家車，統一配發「FT」字頭車牌；至於綠色底內地「粵E」牌(佛山注冊電動車輛)，涉事車輛實屬內地左軚跨境車輛。
去年12月亦曾發生類似事件，有「粵車南下」車主來港行駛期間，啟動未經批准的智能駕駛系統炫耀雙手離軚。運輸署當時稱嚴肅調查並發出警告，同時將個案通知廣東當局。