車Cam直擊｜FU牌司機駕駛時雙手離軚用手機　網民：馬路核彈

昨日(22日)網上流傳一段標題為「大陸車落黎(嚟)香港軚盤都唔使揸」的車Cam影片，相信拍攝於香港一隧道內，一部FU的兩地牌左軚車的司機，在汽車行駛途中竟然雙手離開軚盤，並低頭專注使用電話。相關片段流傳後引起網民嘩然，直斥是「馬路核彈」。

香港法例明文禁止道路上雙手離軚，任何情況下司機都必須全程掌控車輛，違規可被控危險駕駛，面臨罰款、停牌甚至刑事檢控。影片曝光後，由於涉案私家車當時車身穩定且車速不低，有網民質疑該司機是違規使用駕駛輔助系統，批評司機自私：「隧道內用自駕系統真夠勇？GPS真的能完全收到嗎」、「隧道密封空間，出事無得走，連累無辜司機」、「累己害人！」紛紛建議片主透過1823舉報，要求當局嚴正執法。