BIZ勝派丨EFX24引領香港24小時健身室開啟新篇章 全港首創「睇波健身室」直播Now TV世界盃 連結運動體驗與社區互動

自疫情後港人愈趨注重健康，帶動24小時健身室需求持續上升，成為不少市民日常生活的一部分，亦推動本地健身服務行業進一步發展。多個新興品牌迅速冒起，競爭愈趨激烈。EFX24近年積極擴展版圖，分店數目已增至27間，品牌透過優化用戶體驗及引入創新元素，建立差異化優勢，在市場中突圍而出。為進一步提升會員體驗，並配合世界盃熱潮，品牌宣布與Now TV合作，於全線分店提供直播賽事服務，結合運動與娛樂，進一步滿足用戶的需求。

結合運動與娛樂 打造全港首間 24 小時睇波健身室 適逢世界盃開鑼，品牌與Now TV達成合作協議，於全線分店設置多部電視，全天候直播合共104場精彩世界盃足球賽事，讓會員在訓練期間亦可同步免費觀看，打造嶄新的運動生活模式。EFX24創辦人及集團主席譚耀倫（Gallen）表示「世界盃作為四年一度的盛事，一向備受市民關注。然而現時零售及餐飲環境轉變下，傳統酒吧等觀賽場地的人流已不如以往」他認為運動具備凝聚社區的力量，而分布於各區的健身室正好成為另一個群體互動的平台。

為進一步提升體驗，小西灣及長沙灣分店更設立逾1,000呎的Sport Lounge（會員專屬休息區），配備180吋巨型屏幕，讓會員在輕鬆環境下欣賞賽事。場內同時展出Gallen的私人珍藏，包括多件世界級運動員的球衣及紀念品，加強場地的運動文化氛圍，亦成為會員打卡熱點。 世界盃結束後，相關設施將持續發揮功能，繼續以Now TV直播包括歐洲四大足球聯賽、NBA等熱門賽事。Gallen認為此舉不僅鼓勵現有會員更頻繁使用設施，同時亦有助提升品牌價值，吸引潛在客戶加入，進一步鞏固品牌在市場上的競爭力。

視用戶體驗為核心 以高品質管理打造差異優勢 EFX24一直將用戶體驗視為發展核心。根據第三方商業諮詢及市場調研公司沙利文（Frost & Sullivan）於2024年的調查結果，品牌成為本地24小時健身室市場中的「轉會首選」，反映其服務質素備受市場肯定。Gallen指出「香港消費者對健身體驗其實有一定要求，而市面上的健身服務質素參差，我們品牌正正填補市場的這個缺口」EFX24採取全線直營模式，透過高品質管理，提供穩定一致的服務。他續指「由顧客踏入店舖的一刻開始，到使用器材再到離開，每一個接觸點我們都嚴格把關，希望做到最好。」

相比傳統健身室，品牌不僅引入頂尖器械品牌，更積極引入創新設施，當中部分分店設有HYROX官方認證專區，例如小西灣分店配置長達25米的雙跑道，讓會員進行專業的功能性訓練。同時亦設有紅外線桑拿房，採用全光譜紅外線技術，促進肌肉修復及排汗排毒，特別適合工作繁忙的都市人放鬆身心。

在衛生管理方面，Gallen將過往經營防疫及衛生產品的經驗融入營運策略，場內採用冷噴霧槍進行大範圍消毒，並為會員提供專用器材抹布，提升設施衛生程度，為用戶提供更安心的健身環境。

佈局核心地段 以靈活網絡提升會員便利 談及選址策略，Gallen認為方便是品牌部署的首要考量。現時分店主要集中於香港核心商業區，選址大型商場或交通樞紐附近，務求讓會員可輕鬆到達各區分店。另外品牌同樣重視空間規劃，傾向選取高樓底及寬敞的舖位，打造開揚、零壓迫感的健身環境。Gallen補充「每間分店均採用不同設計風格，從色調到裝潢各具特色，營造新鮮感，讓會員在不同分店之間穿梭時，猶如探索全新空間。」品牌計劃於年內新增三間分店，分別進駐九龍圓方、西沙GO PARK及荃新天地一期，並在2028年前實現50間分店的目標。

連結社區生態 推動運動文化生活化 品牌於去年推出「EFX24 Community」運動社群，將訓練場景由室內延伸至戶外，定期舉辦各類戶外運動活動，會員只需支付單一月費，便可同時參與室內外的無縫運動體驗，例如小西灣分店鄰近的小西灣運動場及海濱長廊。同時品牌亦積極與不同運動品牌，以及本地體育組織展開跨界合作，涵蓋訓練場地、設施配套等範疇，為本地體育團隊提供實質支援。Gallen指出「我們的發展方向並不止於提供健身設施，更希望成為連繫社區的平台，讓運動融入日常，帶動香港整體運動風氣。」