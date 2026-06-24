書展7.15開鑼 逾600文化活動 設互動裝置助揀書 專家介紹國家航天史

第36屆書展將於下月15日至21日一連7日在灣仔會展舉行。今屆書展以「文創傳承‧旅悅人生」為年度主題，鼓勵讀者從閱讀中探索傳統文化在當代社會的傳承和創新，屆時將舉辦逾600項文化活動。早前香港誕生首位太空人黎家盈，今年書展邀請多位航天專家出席講座，包括香港理工大學的教授吳波和香港太空館館長蘇柱榮。就過往有書展參展商被拒參展，貿發局強調並無預先審查展商。

今年書展以「文創傳承‧旅悅人生」為年度主題，除了鼓勵探索傳統文化外，亦希望讀者透過文化和生態旅遊，體驗人文和自然美。不同主題的講座向來是書展的「招牌」，今屆書展繼續設有八大講座系列，包括「年度主題」、「名作家」及「英語及國際閱讀」等。其中名作家系到的重量級講者包括茅盾得獎者劉震雲、中國先鋒小說領軍人物之一蘇童，以及曾獲魯迅文學獎的畢宇飛等。 「世界文藝廊」呼應今屆書展的年度主題，以「揭開文學心度遊」為主題，連繫「旅行」與「文學」的意藝。屆時將會舉辦逾35場活動，包括文化表演、閱讀分享會和藝術工作坊等，由本地及海內外作家探討「旅行文學」的意義。場內亦設有6組互動裝置，因應參觀者的性格和喜好，推介書籍和香港深度遊的路線。

早前香港誕生首位太空人黎家盈，今年書展邀請多位航天專家出席講座，包括香港理工大學的教授吳波和香港太空館館長蘇柱榮。

零食展集逾1300款環球特色零食 同期舉行的運動消閒博覽包含多元運動體驗、健身產品及學遊活動。香港遊樂場協會將設置融合障礙競技運動及體能挑戰元素的「好動體能之塔」，讓參觀人士挑戰不同難度的機關障礙；亦有參展商帶來輕薄和舒適的匹克球服裝，展現新興運動用品的發展趨勢。 零食世界方面，集合近30個國家及地區、超過1,300款環球特色零食，有本地品牌帶來人氣手工花生酥、由本地年輕人研發的豆脆等。 今屆書展將於下月15日至21日舉行，與去年一樣，今屆書展與香港運動消閒博覽及零食世界同期舉行，3個展覽聚集近30個國家及地區、合共770個參展商，一票通行。成人門票30元，小童10元，3歲或以下小童及65歲或以上長者免費。超級書迷證88元，持證人士可無限次入場。訪港人士於會議廳售票處出示有效旅遊證件，可以港幣20元優惠購票入場。

對於過往有書展參展商被拒參展，貿發局副總裁古靜敏表示，活動籌備期間參展商的申請有機會被拒，不評論個別個案。她強調，任何參展商參展都需要遵守展覽守則和香港法例，貿發局並無預先審查展商。