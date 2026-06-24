林定國：國安附例非「突襲」立法 研就AI修例規管

特區政府月初根據《維護國家安全條例》訂立附屬法例，行政長官可發證明書將刑事案列為國安案處理。律政司司長林定國接受傳媒訪問時表示，政府有憲制責任維護國家安全，持續完善法律制度，不存在立法時「漏招」。對於外界質疑「突襲」立法，林定國指政府以有效率方法處理，強調關鍵不在於用多少日處理，而是立法程序有否依足法律要求，未來會持續做好解說，排除公眾不必要擔心或誤解。

對於外界關注當局會否於上訴階段發證明書，或有機會影響審訊結果，林定國表示本港上訴機制並非重審，法院不會聽取新證據，只會考慮原審法官有否犯錯或用錯法律原則，客觀上看不到發出證明書會如何影響上訴機會，又指要判斷一宗案件是否涉及國家安全，按常理不會到上訴階段才知。 林定國罕指本港現行國安法律比5年前更完善，但仍要居安思危，保持警惕，有需要時會因應新的國安風險持續完善相關法例。被問到未來有何修訂方向，林定國說要視乎時局變化，事先很難估計。

完成更生計劃保證不起訴？ 「若有證據檢控早展開」 另外，政府為反修例事件被捕而未被檢控青年推出「特別項目」協助更生。被問到完成更生計劃是否保證不會被起訴，林定國重申檢控原則視乎證據及公眾利益，律政司早已就警方提交的被捕個案提供法律意見，若證據充足，檢控程序理應早已展開或完成。 對於「世界正義工程」去年公布的「全球法治指數」，香港在全球143個國家和地區中位列24，其中「基本權利」的排名下跌至第67位。林定國指本港的整體排名，仍高於包括美國在内的不少西方先進經濟體，有個別評分對本港不太公平，涉及主觀因素，但反映出事實與外界觀感存在落差，政府會正視並努力對外解說，強調對本港人權自由有信心。

研就AI修例立法 規管科技須平衡發展 林定國透露，成立跨部門工作小組，協調各政策局檢視現行法律配套，研究是否須因應人工智能發展進行修例或立法。他強調規管科技必須平衡發展需要，當局將視乎風險程度採取恰當方法處理，會盡量促進技術發展。他指若某些人工智能的應用具備傷害性，例如有人利用深偽技術行騙等，當局或需透過立法手段作出管控，以確保技術不會被誤用，或被當作傷害市民大眾的工具，亦有部分範疇可透過制定指引或教育宣傳來應對。