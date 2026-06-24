宏福苑聽證會｜消防：何偉豪有時間逃生　為救人與隊員失散 (更新)

宏福苑大火獨立委員會今日舉行第五輪第二場聽證會，專家證人作供指棚架上的棚網和帆布等，在起火後有二次引燃效果，導致火勢以驚人速度向高層蔓延。 城市大學建築學及土木工程學系建築工程講座教授袁國傑作供時表示，團隊曾在四川輕化工大學實驗場，使用相同的棚網搭建宏昌閣起火位置的光井凹槽模型。實驗發現起火後的最高熱釋放率飆升2倍至到3兆瓦，棚架上的棚網和帆布在起火後有二次引燃效果，導致火勢以驚人速度向高層蔓延。袁國傑指僅三層樓高的模擬實驗，錄得最高熱釋放率達29兆瓦，推算在31層高的大廈，熱釋放率可高達700至800兆瓦。

阻燃棚網基本上不會導致大火 在實驗中亦對比阻燃和非阻燃棚網，袁國傑指若宏福苑當時使用阻燃棚網，只會在底部燃燒，並會熄滅，基本上不會導致大火。相反，使用非阻燃棚網，火勢會迅速蔓延，在實驗時不夠3分鐘，火勢已經蔓延至天台。

無法經後樓梯逃生而返回單位 跨部門調查專組組長、消防處助理處長于文陽作供表示，火災造成168人死亡，超過九成在宏昌閣及宏泰閣喪生，當中宏昌閣大部分人死於單位內，宏泰閣則有一半在公共地方喪命。由於宏昌閣起火位置連接樓梯，加上後樓梯每5層被改裝成生口，以致濃煙及熱力於火警初期攻入，居民發現無法經樓梯逃生而返回單位待救。至於宏泰閣，居民能進入未受波及的樓梯，但需要與「火龍」及掉落的雜物鬥快。 杜淦堃引述專家在報告中指出，殉職消防員何偉豪及兩名同行消防員跟足指引，沒有違規。于文陽表示，當日3人收到任務需到宏昌閣救援，期間因何偉豪在宏泰閣協助一位坐輪椅的婆婆，與其他隊員失散，其後誤入宏泰閣，強調他們有依足程序，日後會就同事安全問題進行檢討。他發言時一度哽咽，重申何偉豪當時攜有滿氣的氧氣樽，有時間可以自行逃生，但選擇救人。

有人吸煙是唯一可能性 消防處分區指揮官杜志榮作供表示，宏福苑火災共發現12條火龍，其中11條在火災首兩小時內出現，估計470個單位被波及，而第一條在宏昌閣的火龍，推斷由煙頭引起，另外11條的起火源頭可能是燃滴、火舌及被點著的碎片，都是較細的火源，但如果有合適的可燃物就會令火勢變大。他形容宏福苑火災中，二次引燃的情況更複雜，隨風飄揚的火舌、被點燃的碎片都助長火勢蔓延。 杜志榮表示，高溫導致玻璃窗爆裂，導致濃煙入屋，亦有部分單位是內部蔓延引致。有些單位的外牆棚架沒有被燒毀，但有火勢入屋的痕跡，相信是由另一個單位透過內部走廊傳入另一個單位內。他又確認火災成因可以排除電器短路、石油氣洩漏等原因，有人吸煙是唯一的可能性。

獨立委員會資深大律師杜淦堃形容當日有「火燒連環船」情況，並引述委員會專家建議，不應有多幢大廈同時搭棚，若避免多幢大廈同時進行工程，相信情況會有所改善，但火災亦牽涉棚網的阻燃性問題。杜志榮亦表示，如果當日宏昌閣用了合規格的棚網，火勢蔓延風險會小很多。