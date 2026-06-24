向中銀職員提供6800元賄款助開戶　內地女還押候懲稱因文化差異犯案

一名持雙程證秘書公司女東主涉向中銀職員提供6,800元賄款，以協助她轉介的客戶開立銀行戶口，她今早(24日)在西九龍裁判法院承認控罪。主任裁判官蘇文隆將案件押後至7月15日判刑，待取背景報告，期間被告還押候懲。

被告顾倩(39歲)，承認向代理人提供利益罪，指她於去年10月27日，向該名中銀香港職員提供賄款6,800元，作為對方協助由被告轉介的客戶開立銀行戶口的報酬。案發時中銀職員蘇女士在尖沙嘴分行負責處理客戶開設銀行戶口事宜，被告是深圳秘書公司董事，負責協助內地客戶在港開設銀行帳戶。雙方在去年5月交換聯絡方式後，被告透過微信提供客戶開戶所須的證明文件，為8名客戶成功開戶。