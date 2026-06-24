Ray Online｜考評局邁50周年辦標語創作比賽　奪冠可獲個人電腦

香港考試及評核局1977年根據《香港考試局條例》而成立，出年就踏入50周年喇。為咗紀念呢個象徵長期服務教育界同社會嘅重要里程碑，考評局特別舉辦50周年標語創作比賽，等公眾可以用創意同具意義標語，表達支持同祝願。

參考作品制定50周年標語

參加者需要同時提交雙語標語，中文限14個字內、英文限20個字內，再加埋最多200字嘅創作概念說明。考評局秘書處會初步篩選所有參賽作品，入圍標語之後會由考評局委員會成員組成嘅評審小組評選。比賽分公開組同學生組，設有冠、亞、季軍、我最喜愛的標語獎及優異獎項，當中冠軍可獲價值5,500元嘅個人電腦、亞軍有價值2,000元嘅電子書閱讀器，季軍就得800元書券。

公眾即日起到下個月31號都可以上網提交作品參賽，之後9月會開始公眾投票、10月初公布結果。考評局仲話，日後會參考獲獎同優秀作品，嚟做50周年嘅標語。