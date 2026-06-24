放債集團勾結「洗黑錢」家族及招攬青少年收數　警拘29人最細14歲

東九龍總區刑事部於上周三(17日)至昨日(23日)，展開反高利貸及反電話詐騙執法行動，成功瓦解一個組織嚴密、跨地區的一條龍犯罪集團。該集團為了逃避警方追捕，將不同工序拆分，並採取「零物理接觸」隔離手段操控營運，在荃灣分別設置3個隱蔽據點。行動中，警方共拘捕29人，包括多名有三合會背景的骨幹成員、洗黑錢集團成員、傀儡戶口持有人以及非法收債行動組成員。被捕人包括17名男子及12名女子，年齡介乎14至70歲。警方亦檢取洗黑錢集團大約30萬元現金，相信當時匪徒正準備將現金進行轉移。

實際年利率高達450%至3,000% 警方於今年年初，留意到有一種新型的高利貸連同電話詐騙模式。經過深入調查，該犯罪團伙的電話營運中心會假扮成合法放債公司，隨機致電受害人及假扮財務專家，從受害人口中套取重要資訊，其後再就受害人及其親友的財務情況作出評估。不法分子起初會先提供一啲小額貸款，但會巧立名目扣除不合理的手續費，同時在約4至7日內，再收取高達25%至50%高昂利息。當借貸人無辦法如期償還時，集團就會強迫受害人接受條款更加嚴苛的貸款，誘騙他們「數冚數」，貸款的實際年利率可以高達450%至3,000%。

當受害人陷入絕路，集團啟動第二重虛假債務重組詐騙，直接致電受害人的父母或親友，聲稱受害人有大筆未清還款項，利用親人驚慌、想盡快息事寧人的心理實施威嚇，同時派出前線非法團伙進行淋紅油及傳送恐嚇訊息等非法收數活動，令受害人整個家庭受到嚴重的精神及財務傷害。不法分子甚至會假稱可以協助受害人進行債務重組，收取高昂費用後假裝從未聯絡，逼受害人再度還款。 要求每日分享新聞以練習說話技巧 警方於上周突擊搜查一個位於荃灣工廠區單位，在大約1,300平方呎的電話營運中心檢獲大量電話及儲值卡、電腦，以及大量放數及詐騙劇本、貸款申請表。經深入調查後發現，犯罪集團對內部員工進行洗腦式訓練，管理層會要求內部員工親手寫低短中長期目標，將每日「cold call」成功率指標化。主腦更加會要求員工每日分享新聞以練習說話技巧以博取受害人信任。

孿生兄妹為 洗黑錢集團核心管理人 另外，該犯罪集團與一個「家庭式」洗黑錢集團互相協作。該洗黑錢集團由核心骨幹成員進行高度封閉式管理，利用自己的住宅及鄰近工廈單位作為據點，而單位的核心管理人為一對孿生兄妹，並由他們的父親及兄長在背後協助整個運作。他們的分工非常精細，集團會以1萬至1.5萬元報酬，誘騙想「賺外快」的人開立傀儡戶口。隨後親自駕駛私家車或調配車手，到新界及九龍東各區的自動櫃員機進行密集式提款，每個月處理的黑錢提款額平均有100至200萬元。

在搜證期間，探員發現多名可疑人士在不同時段進出該工業中心的單位。骨幹成員會指示車手，將提現的犯罪得益送往其他地方，甚至利用加密貨幣協助洗白，其中一個被捕人在落網前正在運送金錢以進行虛擬貨幣交易。突擊搜查中，警方成功截獲大約30萬元現金、大量電子設備、SIM卡、帳簿以及大批不屬於被捕人的銀行卡。 有青少年身穿校服犯案 調查又發現，犯罪集團在幕後直接操縱一個青少年非法收數行動組。行動中，警方拘捕多名14至15歲的青少年，他們涉嫌在各區進行至少6宗淋紅油的刑毀案，警方亦成功檢獲他們犯案時身穿校服，有人的鞋上面亦沾有紅油。犯罪集團完全利用年輕人想「搵快錢」心態，將暴力工序外判，讓年輕人衝上前線承擔嚴重的法律後果。