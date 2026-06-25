社署建議非常父母男嬰Danny續留收容所　瑞典擬將次女Lily撫養權轉至當地夫婦

「非常父母」曾先生及關小姐涉嫌疏忽照顧男嬰Danny，社署建議繼續由收容所照顧男嬰。至於兩人的次女Lily，瑞典當局擬將撫養權轉至當地夫婦。 曾先生及關小姐今日凌晨向傳媒表示，就Danny的保護令個案，社署早前召開多專業個案會議，會上確認個案涉及五項潛在風險，包括長女Constance不足1個月大時離世、次女Lily因疏忽照顧而被瑞典當局接管、Danny早前被社署緊急保護。另外，文件指出Danny年紀尚幼，無能力保護自己；父母選擇在家分娩，無接受嬰兒健康檢查、疫苗接種及出生登記等安排；家庭缺乏支援及固定居所；父母初期無與相關政府部門合作。

因此，會議上認為個案屬高風險及已成立的疏忽照顧，建議法庭繼續安排Danny留在收容所。案件明日上午在西九龍裁判法院少年法庭再訊。父母希望能夠接Danny回家，表示願意向社署提供住址及聯絡方式，確保署方可隨時監察Danny的狀況，亦會配合定期家訪及安排醫療檢查。

兩人續指正物色合適的西醫及中醫長期跟進Danny的健康情況，重申無意挑戰現代醫療，只希望在中西醫體系下尋找較低入侵性而有效的治療方案，以減低不必要的醫療風險。 瑞典擬將Lily撫養權轉至當地夫婦 另一方面，瑞典當局安排兩人的次女Lily在當地寄養家庭生活。兩人透露接獲瑞典移民局通知已與中國駐瑞典大使館溝通，但無遣返Lily回港的計劃。反之，當地社福部門向法院申請緊急及永久轉移Lily撫養權至一對瑞典夫婦。根據法庭文件，法院建議以書面形式審理案件，不設公開聆訊。

文件顯示當地社福部門認為，Lily在瑞典寄養家庭生活兩年，已融入當地生活；加上其父母長居海外，家庭團聚機會有限，認為將撫養權轉移至瑞典夫婦名下符合Lily的最佳利益。 曾先生及關小姐則認為讓Lily在香港接受照顧，更有利其文化認同、語言發展及日後與家人建立聯繫。他們呼籲瑞典當局盡快執行遣返令，並希望香港入境處適時行使酌情權，協助Lily早日返港。