男警訛稱出租物業為自住呃逾460萬元按揭貸款　判200小時社服令

一名男警員涉嫌訛稱一個物業用作自住，以騙取逾460萬元按揭貸款，該物業實際出租逾2年，他早前承認2項欺詐罪，今日(25日)於東區裁判法院判刑。主任裁判官張志偉考慮到被告坦白認罪及無案底，終判處200小時社會服務令。

被告黃達穎(33歲)，案發時為警員，承認兩項欺詐罪；他與母親陳雅秋另涉兩項串謀詐騙罪則獲撤回。案情指，被告於2020年7月簽署一份臨時買賣合約，以港幣500萬元購買涉案九龍振華道50號樂雅苑F座某室一個住宅物業，並分別向匯豐銀行及香港按證保險有限公司申請按揭貸款及按揭保險。