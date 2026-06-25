深水埗鱷魚驚現大廈 警再檢獲蛇、蜥蜴等瀕危動物一名女子被捕

深水埗昨日（24日）驚現鱷魚。 一條1.5米長的暹羅鱷被發現在深水埗大廈一個單位露台，最後由愛協人員捉走，並轉交漁護署。警方表示，事後在毗鄰大廈一個單位內，發現養殖了大量動物，檢獲包括蛇、蜥蜴和龜等爬蟲類動物，連同該隻暹羅鱷一共30隻，部分屬受管制瀕危物種，消息指，檢獲的包括球蟒蛇、櫻桃紅腿象龜及紅鬆獅蜥。而且住戶未能提供有效養殖准許證及未能交代有關瀕危動物來源，消息指，一名35歲姓鍾女子涉嫌非法管有瀕危動物被捕。

事發於昨日（23日）晚上約9時，一名66歲姓許男子於深水埗大埔道54號家中露台聽到巨響，以為大風吹倒雜物沒有為意。至翌日（24日）上午11時半，他再次去露台時，赫見一隻鱷魚藏身儲物區內，於是報警。警方及愛協人員接報後到場，經初步檢查後，相信為一條約1.5米長暹羅鱷，並將其轉交予漁護署。經調查後懷疑牠來自隔壁單位的露台，於是聯絡單位住戶，至今日（25日）警方聯同漁護署人員於凌晨進入該單位調查，發現養殖了大量動物，包括多隻受管制瀕危動物，而且未能提供有效養殖准許證及未能交代有關瀕危動物來源，於是由漁護署人員拘捕該女子，並檢取相關瀕危動物。

漁護署昨日回覆傳媒查詢指，所有鱷魚均屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I或附錄II動物。根據《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），除非獲得豁免或另有規定，管有附錄I或附錄II物種須領有管有許可證或相關文件證明動物來源。漁護署提醒巿民，在沒有相關許可證或未獲豁免情況下進口、出口、再出口或管有鱷魚均屬違法。