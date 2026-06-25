辦公室久坐或增患癌風險　「英雄計劃」助企業落實ESG成「防癌英雄」

在都市職場環境中，長時間久坐已逐漸被視為新一代健康風險，並與多種慢性疾病甚至癌症相關。隨著企業愈來愈重視員工健康，職場健康亦逐步納入環境、社會及管治策略(ESG)的重要一環。香港防癌會今日(25日)舉辦企業交流會暨香港防癌會「英雄計劃」啟動禮，匯聚各企業身體力行，推廣「運動防癌」的健康訊息。同時，香港防癌會即日起推出限量的免費企業健康講座，助人力資源界打造職場「護身符」。
缺乏體能活動已被確認為多種疾病的重要高危因素之一，多項大型研究顯示，恆常運動可減低約一成至兩成整體癌症風險，而對個別癌症如乳癌及大腸癌，風險下降幅度更可達兩成或以上；相反，長時間久坐亦被視為獨立風險因素，即使有運動習慣亦未必能完全抵銷其影響。根據2023年度衞生署的健康行為調查顯示，本港約14.8%成年人未達建議體能活動水平，其中女性為16.0%，男性為13.4%，反映都市生活下運動不足仍然普遍。按照世界衞生組織建議，成年人每星期應進行最少150至300分鐘中等強度帶氧運動，並配合肌肉強化訓練，以獲得全面健康效益。
講座由註冊護士及專業人士親自主講
香港防癌會將透過計劃，為企業提供ESG參與平台，講座由香港防癌會的註冊護士及相關專業人士親自主講，內容可按企業需要靈活設計、企業義工服務、社區健康支援，以及策略性慈善及社會投資機會，讓企業可按自身需要靈活參與。 朱楊珀瑜表示，計劃不僅讓企業將健康融入員工關顧與人才策略，提升職場福祉，同時亦有助強化企業在ESG (尤其是社會責任及企業管治)方面的表現，回應持份者期望，並展現對社會可持續發展的承擔。透過跨界協作，計劃致力建立共創健康社會的生態圈，推動全民健康，讓每一位參與者都能成為守護健康的「英雄」。
企業開始引入匹克球等新興運動
今次活動於Pick & Match全新室內匹克球運動場的贊助場地舉行，並同時獲得香港中小型企業聯合會、中小企業可持續發展學會，以及專門提升香港企業福利與員工敬業度的顧問公司Total Loyalty Company全力支持。其中，一些企業開始引入新興運動，例如Pickleball (匹克球)，讓員工在輕鬆氛圍中保持活力。這類運動亦有助增進同事之間的互動及團隊合作，逐步建立更正向及具活力的職場文化。