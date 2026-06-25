辦公室久坐或增患癌風險　「英雄計劃」助企業落實ESG成「防癌英雄」

在都市職場環境中，長時間久坐已逐漸被視為新一代健康風險，並與多種慢性疾病甚至癌症相關。隨著企業愈來愈重視員工健康，職場健康亦逐步納入環境、社會及管治策略(ESG)的重要一環。香港防癌會今日(25日)舉辦企業交流會暨香港防癌會「英雄計劃」啟動禮，匯聚各企業身體力行，推廣「運動防癌」的健康訊息。同時，香港防癌會即日起推出限量的免費企業健康講座，助人力資源界打造職場「護身符」。

缺乏體能活動已被確認為多種疾病的重要高危因素之一，多項大型研究顯示，恆常運動可減低約一成至兩成整體癌症風險，而對個別癌症如乳癌及大腸癌，風險下降幅度更可達兩成或以上；相反，長時間久坐亦被視為獨立風險因素，即使有運動習慣亦未必能完全抵銷其影響。根據2023年度衞生署的健康行為調查顯示，本港約14.8%成年人未達建議體能活動水平，其中女性為16.0%，男性為13.4%，反映都市生活下運動不足仍然普遍。按照世界衞生組織建議，成年人每星期應進行最少150至300分鐘中等強度帶氧運動，並配合肌肉強化訓練，以獲得全面健康效益。