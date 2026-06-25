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出版：2026-Jun-25 16:19
更新：2026-Jun-25 16:19

辦公室久坐或增患癌風險　「英雄計劃」助企業落實ESG成「防癌英雄」

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香港防癌會推出吉祥物「阿輝」、「阿朗」，寓意聚集各界同心抗癌(Let’s Fight Along Together)。 (香港防癌會提供)

香港防癌會推出吉祥物「阿輝」、「阿朗」，寓意聚集各界同心抗癌(Let’s Fight Along Together)。 (香港防癌會提供)

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在都市職場環境中，長時間久坐已逐漸被視為新一代健康風險，並與多種慢性疾病甚至癌症相關。隨著企業愈來愈重視員工健康，職場健康亦逐步納入環境、社會及管治策略(ESG)的重要一環。香港防癌會今日(25)舉辦企業交流會暨香港防癌會「英雄計劃」啟動禮，匯聚各企業身體力行，推廣「運動防癌」的健康訊息。同時，香港防癌會即日起推出限量的免費企業健康講座，助人力資源界打造職場「護身符」。

缺乏體能活動已被確認為多種疾病的重要高危因素之一，多項大型研究顯示，恆常運動可減低約一成至兩成整體癌症風險，而對個別癌症如乳癌及大腸癌，風險下降幅度更可達兩成或以上；相反，長時間久坐亦被視為獨立風險因素，即使有運動習慣亦未必能完全抵銷其影響。根據2023年度衞生署的健康行為調查顯示，本港約14.8%成年人未達建議體能活動水平，其中女性為16.0%，男性為13.4%，反映都市生活下運動不足仍然普遍。按照世界衞生組織建議，成年人每星期應進行最少150300分鐘中等強度帶氧運動，並配合肌肉強化訓練，以獲得全面健康效益。

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前排左至右：香港防癌會總幹事馮志恒女士、中小企業可持續發展學會會長司徒敬文先生、Pick & Match創辦人葉浩文博士、香港防癌會主席朱楊珀瑜女士，BBS、Total Loyalty Company創辦人劉錫明先生。(香港防癌會)) 香港防癌會主席朱楊珀瑜女士，BBS表示，期望透過今次的體驗活動，提醒在職人士於繁忙工作之餘，更應主動將運動融入日常生活之中。 (香港防癌會)) 人力資源專家、 Total Loyalty Company創辦人劉錫明先生向參加體驗活動的企業團隊分享職場健康管理的心得。

講座由註冊護士及專業人士親自主講

香港防癌會將透過計劃，為企業提供ESG參與平台，講座由香港防癌會的註冊護士及相關專業人士親自主講，內容可按企業需要靈活設計、企業義工服務、社區健康支援，以及策略性慈善及社會投資機會，讓企業可按自身需要靈活參與。 朱楊珀瑜表示，計劃不僅讓企業將健康融入員工關顧與人才策略，提升職場福祉，同時亦有助強化企業在ESG (尤其是社會責任及企業管治)方面的表現，回應持份者期望，並展現對社會可持續發展的承擔。透過跨界協作，計劃致力建立共創健康社會的生態圈，推動全民健康，讓每一位參與者都能成為守護健康的「英雄」。

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企業開始引入匹克球等新興運動

今次活動於Pick & Match全新室內匹克球運動場的贊助場地舉行，並同時獲得香港中小型企業聯合會、中小企業可持續發展學會，以及專門提升香港企業福利與員工敬業度的顧問公司Total Loyalty Company全力支持。其中，一些企業開始引入新興運動，例如Pickleball (匹克球)，讓員工在輕鬆氛圍中保持活力。這類運動亦有助增進同事之間的互動及團隊合作，逐步建立更正向及具活力的職場文化。

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