工展會購物節亞博明揭幕 首設「潮玩運動區」體驗潮爆運動。(鍾式明攝)

一年一度的「工展會購物節」明日(26日)正式揭幕，場內匯聚超過260個攤位，提供各類優惠商品，部分產品折扣更低至一折。此外，場內新增設的「潮玩運動區」提供匹克球等運動體驗，讓遊人能同時享受購物、飲食與玩樂的多重樂趣。主辦的廠商會表示，暑假尚未正式開始，大部分家庭仍未外遊，有信心憑藉場內豐富的產品選擇及折扣，活動能再創銷售佳績。 由廠商會舉辦的「第6屆工展會購物節」於今日揭幕，一連四天在亞洲國際博覽館舉行至下周一（25日）。場內匯聚超過260個攤位，提供多項優惠商品，包括10元法國藍龍蝦湯、20元葡萄酒及20元西班牙火腿芝士拼盤，部分產品更以一折發售；「淘寶香港」等參展商亦透過小遊戲及試飲試食活動吸引人流。

除了購物優惠，現場設有超過30個超人氣熟食攤位，並全新推出「東南亞美食區」，提供泰式牛奶串燒及馬來西亞肉骨茶等正宗南洋風味。大會亦安排了豐富的親子活動，包括文藝夏日DIY工作坊、越南民族風情表演、兒童粵劇及樂團演奏。

莊家彬：暑假前黃金檔期 活動成市民消費玩樂首選 廠商會副會長兼展覽公司副主席莊家彬表示，展會提供往返荃灣、屯門及東涌的免費接駁巴士，並設有港鐵機場快線乘車優惠。他預計人流將與往年相若，約為6萬人次，並強調亞博館作為室內場地，不受天氣影響，具備明顯優勢。他認為，目前學校多已完成考試，加上不少家庭尚未外遊，購物節在暑假前正好為市民提供理想的消費玩樂選擇，對活動銷情充滿信心。 推環保運動服與特惠紅酒 參展商對銷情感信心

參展商普遍對銷情感信心，其中「保森國際」準備多款「十蚊優惠」紅酒，亦設有酒吧區域，提供雞尾酒及紅酒，並推行「三十元一杯，送玻璃杯」的促銷活動，鼓勵市民將玻璃杯帶回家。負責人陳小姐指，考慮到過往經驗，即使在有黑雨天氣下，展會人流仍相當穩定。她預期，憑藉30元一杯飲品的優惠價錢，生意額有望較往年增長約三成。 另一展商「迪斯高國際」就出售各類手工咖啡產品，並出售手工咖啡器具，包含磨豆機及各類濾杯、壺具等。負責人許先生亦對天氣不感擔心，更笑指，「唔對人流有期望，就總能喜出望外」， 今次參展僅希望大家玩得開心。

首設「潮玩運動區」 今年展會首度設置「潮玩運動區」，除在各類球類體驗區安排專業教練免費指導、基礎技巧教學外，更有提供優惠價購體育及戶外用品的展商。參展商「漢滙」今年因運動區而首次參展，出售自家品牌「TAGEZERO」採用環保物料製作的運動服。負責人黃小姐表示，為活動準備了500多件運動服存貨，盼能去貨之餘，亦可為品牌增加曝光。