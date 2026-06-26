李家超晤專上教育代表 聚焦北都大學城建設 施政報告下周起公眾諮詢

香港首份五年規劃正進行公眾諮詢。行政長官李家超昨與33名專上教育界代表會面，諮詢對香港五年規劃的意見。李家超表示，諮詢會聚焦北部都會區大學城建設，認為各代表的意見對五年規劃很有幫助。有與會的教育界代表形容，規劃方向明確，為專上教育未來五年工作作出清晰指導。李家超又稱，政府將在下周一就2026年施政報告正式展開公眾諮詢，政府將在稍後公布公眾諮詢的網站等，歡迎市民提交意見。
李家超表示，諮詢會聚焦北部都會區大學城建設，形容專上教育代表的建議很有用。他指，五年規劃諮詢由上周開展以來，政府舉辦了10多場諮詢會，收到近千份意見；他亦主持了3場諮詢會，政府觀察到不少意見涉及五年規劃的長遠方向，同時觸及施政報告的年度部署，反映兩者之間關係密切。
李家超續指，香港五年規劃與施政報告是一脈相承的施政文件。由於兩者關係密切，在五年規劃的諮詢會，有市民稱意見同時適用於五年規劃與施政報告，為方便市民，政府會在餘下的諮詢會同時收集兩者意見，會整理和分析，並適當歸納出來。
雷添良：規劃具靈活性 尊重院校自主
教資會主席雷添良會後表示，五年規劃對專上教育意義重大，為未來五年工作作出清晰指導。他稱，規劃方向以北都大學城、國際專上教育樞紐、教育、科技人才一體化發展，亦將工作成為未來五年的重點工作，回應國家「十五五」規劃對香港定位的要求。他指，規劃同時具靈活性，無特別限制院校在大學城發展模式和項目，體現政府尊重院校自主。雷添良又指，北都大學城的總體規模可能達到1,000公頃，當中除了大學城，亦涉及企業、科研和城市建設。會上的專上教育機構都非常贊同有關模式。
中大校董會主席查逸超表示，以他了解1,000公頃已包括北都的新田科技城、河套地區等成熟園區，將科技、教育、人才發展一體化，屬於概念上的發展。
他又指，高等教育界全力支持特區政府編制香港五年規劃和北都大學城的建設，亦會緊隨國家發展方向，聚焦幾大項目，包括人工智能、生命科技等，將香港學術實力轉化為產業發展動能，同時進一步擴大「留學品牌」效應，建設國際專上教育樞紐。