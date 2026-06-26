李家超晤專上教育代表 聚焦北都大學城建設 施政報告下周起公眾諮詢

香港首份五年規劃正進行公眾諮詢。行政長官李家超昨與33名專上教育界代表會面，諮詢對香港五年規劃的意見。李家超表示，諮詢會聚焦北部都會區大學城建設，認為各代表的意見對五年規劃很有幫助。有與會的教育界代表形容，規劃方向明確，為專上教育未來五年工作作出清晰指導。李家超又稱，政府將在下周一就2026年施政報告正式展開公眾諮詢，政府將在稍後公布公眾諮詢的網站等，歡迎市民提交意見。 李家超表示，諮詢會聚焦北部都會區大學城建設，形容專上教育代表的建議很有用。他指，五年規劃諮詢由上周開展以來，政府舉辦了10多場諮詢會，收到近千份意見；他亦主持了3場諮詢會，政府觀察到不少意見涉及五年規劃的長遠方向，同時觸及施政報告的年度部署，反映兩者之間關係密切。

李家超續指，香港五年規劃與施政報告是一脈相承的施政文件。由於兩者關係密切，在五年規劃的諮詢會，有市民稱意見同時適用於五年規劃與施政報告，為方便市民，政府會在餘下的諮詢會同時收集兩者意見，會整理和分析，並適當歸納出來。 雷添良：規劃具靈活性 尊重院校自主 教資會主席雷添良會後表示，五年規劃對專上教育意義重大，為未來五年工作作出清晰指導。他稱，規劃方向以北都大學城、國際專上教育樞紐、教育、科技人才一體化發展，亦將工作成為未來五年的重點工作，回應國家「十五五」規劃對香港定位的要求。他指，規劃同時具靈活性，無特別限制院校在大學城發展模式和項目，體現政府尊重院校自主。雷添良又指，北都大學城的總體規模可能達到1,000公頃，當中除了大學城，亦涉及企業、科研和城市建設。會上的專上教育機構都非常贊同有關模式。