宏福苑聽證會｜專家：大火嚴重程度史無前例 宏昌閣逃生時間為零

大埔宏福苑大火獨立委員會第五輪聽證會昨舉行最後一場。委員會委任的兩名消防工程專家供稱，嚴重程度就屬史無前例，又稱宏昌閣當日火勢蔓延迅速，僅10秒就由低層升至高層，直言加上煙霧已湧入走火樓梯，居民實際逃生時間等於零。專家建議11項臨時改善措施，包括禁止相鄰大廈同時用可燃物料覆蓋、外牆和地下不應用可燃物料等，長遠措施便應以風險為本。

香港理工大學建築環境及能源工程學系的建築科學和消防安全工程講座教授Asif Sohail USMANI作供指，宏福苑今次火災不少單位都經歷火勢發展的不同階段，包括初起期、成長期和閃燃，直至可燃物用盡或不再有足夠氧氣才熄滅。他指，類似火災並非首次出現，但嚴重程度就屬史無前例。他提到，宏福苑的建造大致符合當年條例，只是大廈僅設有一道防火門，而非原本圖則設計的雙防火門，不過指出今次火勢是由外至內蔓延，不論是一道或兩道都影響不大，坦言居民實際上的逃生時間為零。

USMANI表示，本港目前樓宇管理和消防訓練俱集中於室內起火，亦有不少人認為本港不常發生樓宇外部起火的情況，但強調全球對高樓大樓的大火，均沒有有效的滅火策略。他以1987年的英國倫敦國王十字車站大火、1996年香港嘉利大廈大火及2017年倫敦格蘭菲爾大廈大火為例，指出3場火災皆出現煙囪效應、溝槽效應和閃燃，釀成多人傷亡，惟各界至今仍未掌握到同類火災的當中原則去制定防火規例。

客廳窗戶面向光井單位完全燃燒 理大建築環境及能源工程學系副教授及副系主任江黎明就指出，宏昌閣和宏泰閣地面的建築材料起火，導致火勢迅速蔓延，兩座的火勢頂峰時間為當日下午2時58分至3時02分，整體維持2至4分鐘後就快速進入衰退期。他分析受損單位可分成兩類，客廳窗戶面向有火源光井內角的單位，大火經客廳及被燒破窗戶進入單位，繼而蔓延至全屋令單位完全燃燒；主人房窗戶面向光井火勢的單位，則焚燒程度相對較輕，當中18個這類局部燃燒單位的客廳和房間完全沒有火燒痕跡。

江黎明稱，事發時大量煙霧經破裂玻璃湧入宏昌閣近光井的4及5號單位，以及循通風口和生口進入逃生樓梯，火勢10秒內由低層升至高層，又指出2及3號單位雖然沒有被火勢波及，但仍然有居民在有關單位罹難，相信是吸入濃煙所致。 江舉例指，宏昌閣2602及1202室均無被火勢波及，但分別有1名和4名居民離世。12樓同層其他單位均嚴重受損，旁邊的1201室大門亦被焚燬，料濃煙當時從門縫滲入1202室，認為住戶當時如有打開窗通風，或有機會平安。26樓的4及6室單位亦完全焚燬，相信濃煙從外部湧入2602室，同樣地無被大火波及的2603室，亦有濃煙由大門湧入。