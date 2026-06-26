天氣｜未來一兩小時 香港廣泛地區可能受大雨影響 (更新)

【18:25更新】天文台發出特別天氣提示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。 【16:45更新】天文台發出特別天氣提示，位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸東移，預料會在未來兩三小時影響珠江口一帶。 【14:00更新】天文台取消黃色暴雨警告。 【13:20更新】天文台改發出黃色暴雨警告。 【12:15更新】天文台發出紅色暴雨警告。教育局宣布下午校的學生今日下午無需上課，但學校須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的學生。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。如果天文台於下午五時或之前改發黃色暴雨警告信號或取消所有暴雨警告信號，除非另行通知，夜校今晚將照常上課。

【11:50更新】天文台發出黃色暴雨警告。 【10:55更新】天文台預料短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。 【10:45更新】天文台發出特別天氣提示，位於本港西南面的雷雨區正逐漸靠近，預料短期內本港部分地區雨勢較大。 【07:15更新】天文台發出特別天氣提示，指受低壓槽影響，珠江口一帶有雨區發展，預料本港今日天氣不穩定，部分地區雨勢較大。提醒市民請留意天氣變化及天文台的最新天氣消息。天文台表示，一道低壓槽正為廣東帶來驟雨。本港方面，今早港島部分地區錄得約10毫米雨量。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。早上短暫時間有陽光。日間最高氣溫約32度。吹輕微至和緩西南風。