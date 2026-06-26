港大牙醫學院「賽馬會幼童健齒計劃」里程碑慶典 有效改善幼童蛀牙狀況

香港大學（港大）牙醫學院於6月15日舉行「愛護孩子 • 從齒開始」里程碑慶典。獲香港賽馬會慈善信託基金捐助的「賽馬會幼童健齒計劃」（下稱「計劃」），自2019年開展以來，團隊走進校園為幼稚園學童提供⼝腔檢查，務求及早發現蛀牙風險並及早控制。計劃同時透過工作坊、講座及配套專屬教材，向幼童、家長及幼稚園教師傳授正確的口腔護理知識，從而提升學前兒童的口腔健康水平。 回顧過去六年半，計劃成效顯著，成功降低幼童蛀牙個案。慶典除慶祝階段性成果外，亦向公眾公布計劃的推展進度與亮眼成績。典禮當日逾200位嘉賓出席，包括香港特別行政區醫務衞生局基層醫療健康專員彭飛舟醫生、香港大學副校長（健康）劉澤星教授、香港賽馬會慈善事務部主管（衞生健康；樂齡護老）陳載英女士、醫療衞生界立法會議員林哲玄醫生、醫服衞生局顧問醫生（口腔健康護理）王詠詩醫生、香港大學牙醫學院院長金力堅教授、香港牙醫學會會長陳超余醫生、基層醫療委員會口腔健康小組聯席主席梁世民醫生、菲臘牙科醫院管理局主席劉建均醫生，以及長期與計劃合作的幼兒教育機構及學校代表，親臨到場支持。

香港大學副校長（健康）劉澤星教授表示，大學致力促進香港兒童健康與身心發展。在口腔健康方面，越來越多醫學研究證實，蛀牙及牙周炎等口腔問題會增加未來罹患心臟病與免疫疾病的風險，凸顯在兒童階段口腔保健護理的重要性。此計劃不僅改善兒童口腔健康，長遠更可降低嚴重疾病的整體發病風險，惠及全民健康。

醫務衞生局基層醫療健康專員彭飛舟醫生

醫務衞生局基層醫療健康專員彭飛舟醫生於致辭時表示，政府積極推動基層醫療發展，將「重治療、輕預防」扭轉為「重預防、早發現、早治療」，讓巿民在社區中獲得適切的健康支援。今次的計劃正正是實踐此政策方向，同時充分展示跨界別協作力量，由學術機構提供專業知識、慈善基金投入資源、前線人員以外展模式執行，加上學校及家長的配合，共同編織出一張覆蓋社區的健康防護網。

香港賽馬會慈善事務部主管（衞生健康；樂齡護老）陳載英女士表示，「賽馬會幼童健齒計劃」與政府基層醫療發展方向一致，計劃數據顯示其模式不僅切實可行且成效顯著，深受學校與家長信賴，並獲政府肯定，於計劃結束後獲延續服務，使幼稚園學童持續受惠。此里程碑既是計劃的成功，亦為香港基層口腔健康發展的重要一環。展望將來，馬會將繼續支持前瞻性實證項目，與各界攜手推動基層醫療發展。

計劃成果 計劃負責人朱振雄教授在典禮上分享服務數據和計劃成果。過去六年半，計劃團隊為全港810所幼稚園提供牙科服務，惠及約19萬名兒童，發現超過25萬隻蛀牙，獲得家長與學校的廣泛好評。 服務期間雖面對嚴峻的公共衞生挑戰，外展服務仍在嚴謹的防疫措施及社交距離限制下有序進行，期間沒有出現交叉感染個案。團隊為全港幼稚園學童提供超過39萬次口腔檢查，並為學童蛀牙提供逾41萬次氟化氨銀（SDF）治療，全程無嚴重不良反應報告。 健康教育方面，計劃團隊舉辦了1,331場口腔健康教育講座，吸引約3萬6千名家長及照顧者參與；為超過1萬2千名幼稚園教師提供專業培訓，亦為逾2萬8千名幼稚園學童舉辦兒童口腔健康工作坊。學校、家長及教師對計劃的滿意度達97%以上。

有效改善幼童蛀牙問題 根據2020年9月至2026年2月的牙科服務數據，參與計劃的兒童蛀牙盛行率由38%降至28%，平均蛀牙數目由1.5隻降至1隻。充分顯示計劃有效改善兒童蛀牙狀況。 按地區分布之蛀牙盛行率2 2024/25學年全港幼稚園學童蛀牙情況顯示，深水埗（37%）、黃大仙（37%）、葵青（36%），觀塘（35%）和北區（35%）的蛀牙盛行率為全港最高；相反，灣仔及中西區的蛀牙盛行率則為全港最低（20%）。 參照政府統計處2025年人口普查按地區劃分的家庭住戶每月收入中位數，灣仔及中西區為全港收入最高地區，而深水埗、黃大仙、葵青、觀塘和北區則為收入最低的五個地區。反映幼童牙患情況與家庭經濟情況或存在關聯。

外展氟化氨銀（SDF）治療成效 團隊追蹤2023/24學年接受SDF治療的蛀牙個案，在8,063隻蛀牙樣本中，96隻最終脫落、266隻接受補牙治療。扣除脫落及補牙個案，4,836隻蛀牙經SDF治療後停止惡化。數據證實，每年一次的外展SDF治療，成功阻止63%蛀牙繼續惡化。 降低幼童牙科恐懼與焦慮 計劃的到校服務模式，讓幼童在熟悉的校園環境接受牙科檢查。服務數據顯示，95%的幼童在接受檢查時沒有出現牙科恐懼或焦慮情況，有效減低幼童對牙科檢查的抗拒與負面感受。 計劃影響延伸全球

2019年，世界公共衞生聯盟（WFPHA）倡議各國在兒童口腔外展服務採用SDF，推動全球兒童口腔預防工作。

2021年，世界衞生組織（WHO）將SDF列入「基本藥物標準清單」，建議各國保障成人及兒童可負擔及可獲取SDF，推動全球口腔健康公平。

2023年，亞洲口腔預防醫學會( Asian AAPD）倡議東亞地區採用與本計劃相同的兒童蛀牙防治方案，促進區域合作與經驗交流。

2025年，世界牙科聯盟( FDI）引用「賽馬會幼童健齒計劃」成果，認可SDF為兒童蛀牙非入侵性有效治療方案，推動國際臨床實踐與政策制定。

上述國際層面的推動，有助擴大SDF在全球兒童口腔健康領域的應用，促進更廣泛的預防與治療措施，改善全球兒童的口腔健康水平。 口腔健康推廣與宣傳 除幼稚園外展服務外，計劃團隊亦積極推廣社區口腔健康，包括向牙科專業人員舉辦知識交流會議、與港大牙醫學院合辦填色及標語創作比賽、以及於全港各區康健中心設立口腔健康遊戲攤位，向巿民傳遞護齒訊息，受惠人數逾5,200人。 香港未來學前兒童牙科護理服務 | 學前兒童口腔健康外展計劃 行政長官2024年施政報告中列出為學前兒童增設預防性牙科服務後，政府根據口腔健康及牙科護理工作小組建議，將於新學年（9月1日）推出全新的「學前兒童口腔健康外展計劃」，參與機構將提供以下服務：