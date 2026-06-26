大埔宏福苑五級火｜合安：不會就裁決提上訴　有信心7月內開業主大會

宏福苑業主早前聯署要求召開業主大會，法團管理人「合安」入稟土地審裁處，申請押後召開業主大會被駁回。合安今日(26日)表示，法律團隊已審慎研究土審處判詞，不會就判決提上訴。合安將集中資源，全力推進業主大會的籌備工作，有信心可於7月內順利舉行會議。

就早前提及召開業主大會所面對的三項主要困難，合安稱一直持續跟進，目前已核實5%聯署業主的身份。在「一戶一社工」的協助及業戶的同意下，合安亦已成功取得約300名原未能聯絡的業主或其家人的聯絡方式，完善業戶通訊資料，同時亦持續了解火災中離世人士的遺產承辦進度，以確保相關業主的合法權益得到充分保障。合安將會繼續物色要求可容納至少1,000人、並可於周六或周日連續使用6小時的場地，亦會積極探討不同方案，確保會議能夠順利舉行。