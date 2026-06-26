大埔宏福苑五級火｜逾77%宏志閣業主願售業權　8座全納政府長遠居住安排方案

政府今日（26日）表示，已接獲超過四分之三、即75%大埔宏福苑H座宏志閣的業主簽署並交回「接受收購建議信件」，確認向政府出售業權的意向，已簽信件宏志閣業主共193戶、佔77.8%。

政府指按早前公布的宏志閣後續安排，在該座業主已達成高度共識的情況下，現時適用於宏福苑其餘7座、即A至G座的長遠居住安排方案，會正式開放予宏志閣。

宏志閣納入長遠方案 特設銷售計劃作調整

宏福苑8座業主向政府出售業權，收取收購金額後，可即時在市場置業，或參與政府為宏福苑業主而設的「特設銷售計劃」，以現金或「樓換樓」方式，購買全新資助出售單位。因應宏志閣正式納入長遠方案，「特設銷售計劃」會略作調整，在現時已預留約3,900個單位之上，額外增加496個單位，包括粉嶺百和路和觀塘安達臣道石礦場項目。