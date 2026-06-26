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出版：2026-Jun-26 14:58
更新：2026-Jun-26 14:58

大埔宏福苑五級火｜逾77%宏志閣業主願售業權　8座全納政府長遠居住安排方案

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政府今日已接獲超過75%宏志閣的業主簽署並交回「接受收購建議信件」。(資料圖片)

政府今日已接獲超過75%宏志閣的業主簽署並交回「接受收購建議信件」。(資料圖片)

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政府今日（26日）表示，已接獲超過四分之三、即75%大埔宏福苑H座宏志閣的業主簽署並交回「接受收購建議信件」，確認向政府出售業權的意向，已簽信件宏志閣業主共193戶、佔77.8%。

政府指按早前公布的宏志閣後續安排，在該座業主已達成高度共識的情況下，現時適用於宏福苑其餘7座、即A至G座的長遠居住安排方案，會正式開放予宏志閣。

宏志閣納入長遠方案　特設銷售計劃作調整

宏福苑8座業主向政府出售業權，收取收購金額後，可即時在市場置業，或參與政府為宏福苑業主而設的「特設銷售計劃」，以現金或「樓換樓」方式，購買全新資助出售單位。因應宏志閣正式納入長遠方案，「特設銷售計劃」會略作調整，在現時已預留約3,900個單位之上，額外增加496個單位，包括粉嶺百和路和觀塘安達臣道石礦場項目。

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「特設銷售計劃」的選樓先後次序，將按政府接獲業主簽署「接受收購建議信件」的日期分批而定。第一批截止日期為6月30日，即下周二；第二批截止日期為8月31日。同一批次內的申請者則依據攪珠結果排列選樓次序。

大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝)

另外7幢宏福苑大廈　78.4%業主接受政府收購建議

另外政府亦公布，大埔宏福苑A至G座，截至今日已有共1,361戶簽署並交回「接受收購建議信件」，佔該7座單位總數約78.4%，又形容收購工作進度良好。

政府鼓勵宏福苑業主盡早簽署收購建議

政府發言人鼓勵宏福苑業主盡早簽署及交回「接受收購建議信件」，以在「特設銷售計劃」獲得優先選樓資格。另外，發言人亦提醒所有有意出售業權的業主，均須在8月31日或之前簽署及交回「接受收購建議信件」。

大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝)

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