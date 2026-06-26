法庭就非常父母男嬰Danny頒布3年保護令　期間由社署看管

「非常父母」在港分娩誕下幼子Danny後，因一度拒交DNA樣本和疏忽照顧兒童被捕，Danny其後交社署照顧。社署就Danny保護令案件，今日(26日)於西九龍法院少年法庭閉門聆訊。Danny父親曾先生散庭後透露，法庭頒布為期3年的保護令，期間Danny交由社署看管。

質疑社署無審視 Danny 的適應性和需要

曾先生指，曾向社署提出定期帶Danny檢查身體等多項措施，但社署和法庭基於「將來會有風險影響Danny福利」，例如不接受自願性的醫療而拒絕。他受訪時一度哽咽，指Danny本來健康狀況良好，但被社署接管後3星期後患上高燒，直至父母照顧後才退燒，質疑所謂專業治療不及父母的照顧，認為社署沒有審視Danny的適應性和需要，只關注未來的風險而不理會現時情況。