將軍澳食肆店員「偷食」斷正　網民諷刺：代客試吓有無毒

社交平台近日流傳影片，稱將軍澳坑口一間連鎖湖南菜食肆有店員在出餐位懷疑「偷食」供予客人的食物，引發網民熱議。有網民在社交平台Threads發文表示，「有人影到將軍澳坑口……XXX湖南土菜啲外勞員工偷食客人餐，好彩我從來都無去」。影片可見，一名身穿黑色制服的男店員，正在出菜位低頭處理食物時，以手把客人的食物食放入口，然後走開，過程被食肆內的食客拍下。

影片引發網民熱議，「真係好核突，個客要食佢口水尾，諗到就作嘔」、「偷食入廚房吖」、「用筷子啦」、「老闆你睇到條片你會點做？」、「似太肚餓」、「試吓有無毒，先敢比客食」、「試菜保證品質，QC黎架，起碼唔係預製菜」、「銀針試毒嘅原理一樣」、「係代客試食，安全啊，可安心食用」、「應該拍者之前已經見佢偷食過，預咗佢仲會偷食，所以先影到」、「好食到連員工都鐘意食！真係好好食呀！」、「算唔算穿櫃桶底」。 飲食業網民指慣常 「只係唔會咁XX喺廳面做」