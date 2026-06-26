騙案｜假水務署短訊偷信用卡資料呃1630萬元　警聯公安拘15人

警方於3月至6月與內地公安部門展開聯合執法行動，瓦解一個跨境假冒水務署釣魚騙案集團，共拘捕15人。警方相信仍有其他涉案人士在逃，不排除有進一步拘捕行動。 最大一宗損失金額逾 31 萬 警方表示，今年首5個月錄得逾1.1萬宗科技罪案，釣魚騙案大約1,000宗，比去年同期上升八成，超過八成釣魚騙案是假冒水務署，涉案金額約港幣1,680萬元，受害人的年齡介乎17至86歲。其中最大一宗損失金額超過31萬，該名71歲受害人收到假冒釣魚短訊後，輸入兩張信用卡資料，賊人其後在外國網站購買電子產品。

假帳單金額不高令受害人放下戒心 根據警方分析，騙徒先建立假冒水務署的釣魚網站，刻意加入「WSD」、「HKG」或其他政府部門的字眼，之後刻意模仿政府部門發送大量釣魚短訊，令市民誤會是官方短訊，內容主要為「水費帳單資料需要更新」、「水費已逾期」或「暫停供水」等具迫切感的字眼。當受害人點擊連結後，會被帶到一個與官方網站無異的釣魚網站，輸入電話號碼作身份核實後，再顯示一張金額不高的假逾期水費帳單，令受害人放下戒心按指示「即時繳費」。受害人輸入信用卡資料後便會即時傳送到後台，騙徒就會迅速在網上購買電子產品、禮品卡，或其他容易轉售的商品，其間更會不停轉換短訊發送人名稱、釣魚網站域名及短訊內容，企圖掩人耳目。

兩名主腦內地落網 內地公安部門根據香港警方的情報，在內地搗破一個詐騙據點，以涉嫌「詐騙」罪名拘捕兩名主腦，分別為28歲男子及36歲女子，他們涉嫌管理相關釣魚網站，去提取本港受害人的信用卡資料。行動期間，探員檢取多部相信與建立及操作釣魚網站有關的證物，包括電話、電腦等。行動期間，警方亦發現約4,000張懷疑被盜用的信用卡資料，已即時通知相關銀行作出跟進及處理。另外，警方發現案件涉及超過1,200個可疑網頁連結，亦已交予電訊商進行攔截，以及透過多個渠道安排下架，以加強防範。