香港建造商會慶祝魯班節　用無人機送雪糕予前線工人

香港建造商會為迎接建造業年度盛事「魯班節」正式啟動一系列慶祝活動，並在昨日（25日）於房協馬頭角專用安置屋邨地盤工地範圍內舉行「魯班涼夏快遞」無人機雪糕直送活動，在工地內用無人機將冰涼雪糕送抵正在施工的大樓高層，由專人於指定位置接收及派發予工人享用，為高樓層前線工人在炎夏中送上一份清涼。

建造商會會長廖聖鵬表示，前線工人無論日曬雨淋，仍堅守崗位，為香港城市發展付出努力，值得社會各界尊重與感謝，藉這次活動，建造商會旨在透過創新科技，在實際地盤環境中，向工人送上一份心意。