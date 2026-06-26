香港建造商會慶祝魯班節　用無人機送雪糕予前線工人

香港建造商會為迎接建造業年度盛事「魯班節」正式啟動一系列慶祝活動，並在昨日（25日）於房協馬頭角專用安置屋邨地盤工地範圍內舉行「魯班涼夏快遞」無人機雪糕直送活動，在工地內用無人機將冰涼雪糕送抵正在施工的大樓高層，由專人於指定位置接收及派發予工人享用，為高樓層前線工人在炎夏中送上一份清涼。
建造商會會長廖聖鵬表示，前線工人無論日曬雨淋，仍堅守崗位，為香港城市發展付出努力，值得社會各界尊重與感謝，藉這次活動，建造商會旨在透過創新科技，在實際地盤環境中，向工人送上一份心意。
商會呼籲業界持續落實防暑措施及積極宣傳地盤禁煙
建造商會表示，香港夏季天氣炎熱潮濕，前線工人在戶外、高空、通風不足或體力消耗較大的環境下工作，較容易受到暑熱影響。商會呼籲業界持續落實防暑降溫措施，包括提供足夠飲用水及適當補給、安排陰涼或通風良好的休息位置、因應天氣及工序調整工作與休息安排，並加強對工友身體狀況的關注。
建造商會提及，是次活動亦積極宣傳地盤禁煙訊息，提及地盤工序繁多、物料密集，吸煙不但影響健康，亦可能增加火警、煙蒂高處墮下及影響工地整潔等風險。商會呼籲工人自覺遵守規定；承建商、分判商及管理團隊亦應加強告示、宣傳及巡查，合力營造安全、無煙、健康及互相尊重的工地環境。
建造商會在全港多個地盤及地點派雪糕
另外，「魯班全民派雪糕日」由即日起至7月8日期間，建造商會在全港多個地盤及地點派雪糕。
活動詳情如下：
日期
時間
地點
6月29日（一）
14:30 – 16:30
元朗流浮山天華路
6月30日（二）
14:30 – 16:30
灣仔電腦城（港鐵灣仔站A4出口）
7月3日（五）
12:15 – 13:45
水務署天水圍新界西辦事處
7月6日（一）
14:30 – 16:30
尖沙咀海防道
7月7日（二）
15:45 – 17:45
中環新海濱3號
Central Yards地盤外公共空間
7月8日（三）
16:00 – 18:00
油麻地炮台街143號