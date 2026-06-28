港燈燃料費連升兩月 鄭祖瀛：中東局勢致燃料費續升　成本上漲會轉嫁給市民

港燈燃料調整費已連續兩個月上調。港燈董事總經理鄭祖瀛出席電台節目時表示，由於港燈發電組合中七成依賴燃氣，其中天然氣供應高度倚重中東卡塔爾及澳洲，中東局勢動盪對供氣影響深遠；自當地戰事爆發且天然氣設施遭破壞後，港燈被迫轉向現貨市場高價購氣，發電成本隨之大增。
勿視企業賺錢是錯 「民粹化」電價調整
鄭祖瀛承認，相關燃料成本壓力最終需由用戶承擔，「我們不是一些國家機構，我們是私人公司，如果你要一個私人公司去承擔所有燃料波動是非常困難。」但他強調港燈僅為收回實際成本，並無從中獲利，亦設有相應電費補助紓緩市民負擔。他提到，港燈設有燃料調整帳結餘機制以減低電費波動，並感嘆在3、4、5月時曾大幅減收附加費，惟市民往往「加電費就記得，減電費就忘記」。
他指出，目前天然氣價格存在「延後效應」，現行收費仍未完全反映最新成本變動，預計價格上調趨勢將持續數月。鄭祖瀛同時呼籲公眾理性看待電價調整，避免將問題「民粹化」，一味將企業盈利與錯誤掛鉤，「總之你賺錢就唔啱」。他強調，企業必須具備可持續的發展能力及穩定的收入，才能持續投放資源升級老化設備，從而確保供電穩定。他並引用甲類消費物價指數指出，電力開支僅佔市民生活開支約2%，遠低於交通開支的7%至8%；此外，港燈亦已實施階梯式收費等措施，致力支援劏房戶及其他弱勢社群。
7月中下旬或能恢復廉價長期合約價格
展望未來，卡塔爾供應商近日提出可從其他地區調配天然氣，鄭祖瀛預計7月中下旬能恢復以較廉價的長期合約價格供氣。然而，鑑於中東局勢反覆，能源供應仍存有很大不確定性。鄭祖瀛坦言，除非中東恢復穩定出口，否則液化天然氣現貨價格與燃料調整費難以回落。
積極探討從內地引入「零碳電」
鄭祖瀛透露，港燈正積極探討從內地引入包括太陽能、風能、水能及核能等「零碳電」。他坦言相關項目並非「免費午餐」，內地發電本身具備成本，且跨境輸送龐大電量亦需要興建相應的基礎設施，如輸電網絡及海底電纜，初期投資極其龐大。
不過，他強調港燈會透過資產折舊「拉上補下」，盡量降低對電費的影響。隨着舊有燃煤機組步入壽命尾聲，其資產價值將持續減值，相關的減值空間可抵銷部分新投資帶來的資產增幅，從而緩解電費上升壓力，力求將財務負擔對市民的影響減至最低。