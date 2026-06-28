港燈燃料費連升兩月 鄭祖瀛：中東局勢致燃料費續升　成本上漲會轉嫁給市民

港燈燃料調整費已連續兩個月上調。港燈董事總經理鄭祖瀛出席電台節目時表示，由於港燈發電組合中七成依賴燃氣，其中天然氣供應高度倚重中東卡塔爾及澳洲，中東局勢動盪對供氣影響深遠；自當地戰事爆發且天然氣設施遭破壞後，港燈被迫轉向現貨市場高價購氣，發電成本隨之大增。

勿視企業賺錢是錯 「民粹化」電價調整

鄭祖瀛承認，相關燃料成本壓力最終需由用戶承擔，「我們不是一些國家機構，我們是私人公司，如果你要一個私人公司去承擔所有燃料波動是非常困難。」但他強調港燈僅為收回實際成本，並無從中獲利，亦設有相應電費補助紓緩市民負擔。他提到，港燈設有燃料調整帳結餘機制以減低電費波動，並感嘆在3、4、5月時曾大幅減收附加費，惟市民往往「加電費就記得，減電費就忘記」。