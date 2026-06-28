警察招募日報名人數創新高 警隊下半年起開放Year 2學生參與見習督察筆試

「警察招募日 2026」今日（28日）於啟德青年運動場盛大舉行，網上預先報名投考人數高達1,088人，創下歷史新高。而投考申請共1,028份，為歷來最多，當中230份為見習督察職位，747份為警員職位，其餘51份為輔警警員職位。投考者包括本地及海外大專院校的學生及在職人士。 招募組警司周紫彤表示，剛過去的2025/26財政年度，警隊合共收到13,916份申請，按年上升近12%，並成功取錄了1,038名警務人員。現時入職競爭相當激烈，見習督察約60人爭奪一個席位，警員職位則約14人爭奪一席。

周紫彤指出，今次是警隊首次移師啟德舉辦招募日，亦是首次將多項警員及見習督察的筆試、體能與面試考核帶入社區，便利不同地區的市民參與。此外，活動集結了警隊歷來最多的部門參與演示，充分展現出專業多元的警務工作，讓市民對警隊有更深刻的認識。 接受大學二年級生參加見習督察筆試 展望下半年，周紫彤透露，警隊將推出一系列主動招募策略，以針對本地大學生，如將於9至10月展開「警察·大學招募快線」，走訪12間院校。另外，警隊推出接受大學二年級生參加見習督察筆試的新安排，採納他們合格成績，以更早部署職涯。成功通過筆試者可在升讀三年級時啟動其他遴選環節，並有望獲取「有條件取錄」，待畢業後隨即加入警隊。

擴展跨境招募至北京與上海 跨境招募方面，周紫彤表示，警隊將於10月前往廣州暨南大學及福建華僑大學舉行招募快線，並計劃於12月擴展至北京與上海，務求讓在內地升學的港生畢業後能無縫接軌投身警務工作。此外，第三屆「學警預備訓練課程」現正接受報名，截止日期為7月22日，歡迎DSE考生報讀，成功者將於9月進入警察學院受訓。 至於暑期期間，警隊亦會為逾3,000名「警隊學長計劃」學員安排有薪實習、職務體驗及夏令營，並讓他們參與啟德體育園大型活動的資訊站工作，累積實戰經驗。警隊強調，未來將繼續採取積極主動的策略，招募更多有能力且愛國愛港的人士加入行列。