威院推骨科分流協作計劃 近2500人參與 532脊椎痛症病人 物理治療改善痛楚

梁詩敏(左一)和羅尚尉(中)簡介骨科分流協作計劃的詳情及成效。(林俊源攝)

公立醫院專科門診輪候時間漫長，其中新界東醫院聯網的骨科門診，「穩定新症」病人輪候時間中位數為44星期，最長更高達80星期。為免病人在輪候期間病情惡化，威爾斯親王醫院於一年多前推出「骨科分流協作計劃」，由物理治療師為患脊椎痛症穩定的新症病人在等候期間及早分流和護理，去年底已有2,472人參與，28.8%(712人)患者評估後須接受物理治療，當中近七成半(532人)在療程後，痛楚程度有明顯下降，背及頸部功能有明顯進步。院方強調，該計劃旨在「合適時間為合適病人提供合適治療」，並非減低輪候時間。

威院骨科於2025/26年度新症輪候人數達13,629人，按年升近一成；部分患者在輪候期間飽受脊椎痛症折磨。為幫助此類病人，威院推出首個綜合模式專職醫療診所，由骨科與物理治療部合作推出「骨科分流協作計劃」，穩定新症的病人可獲免費物理治療評估、篩查及分流。物理治療師會了解其病史、痛症情況與詳細臨床檢查，若發現有緊急徵狀會找出潛在嚴重病症，如骨折、脊髓病變等，將快速轉介至骨科專科門診或急症室適時跟進。

至於穩定輕症個案，物理治療師會為病人制定治療方案，透過家居運動、護理指示小冊子等，讓病人在等候骨科醫生期間，能更有效自我管理和辨識緊急徵狀警號，以免錯過黃金治療時機。若病人已獲醫生發出物理治療書，或經物理治療師評估需要，會按其臨床狀況和需要，接受物理治療服務。

骨科分流協作計劃由2024年推出，由2024年10月至2025年12月，有2,472名患者參與。患者經物理治療師評估及分流後，1.9%被評估為緊急及複雜個案，獲轉介到骨科跟進；另28.8%(712人)需接受物理治療療程，當中七成半(532人)接受物理治療介入療程後，痛楚程度有明顯下跌，背及頸部均有明顯進步。威院高級物理治療師梁詩敏分享個案指，一名75歲男病人患右側坐骨神經痛，出現右下肢觸覺下降等症狀，經物理治療師評估後，其骨科診期獲提前約6個半月，同時接受了痛症調節治療舒緩症狀。