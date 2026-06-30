立法會就任半年影片回顧工作 議員開設225間辦事處

立法會主席李慧琼表示，第八屆立法會上任半年，秘書處特別製作一段影片回顧工作，影片題為「守正創新 團結奮進」，她指既是本屆立法會過去半年的工作寫照，更是全體議員對香港市民的莊嚴承諾。在影片中，提到議會半年來的工作，當中包括半年通過4項法案，審議54項附屬法例，批准撥款695億，同時配合及協助編製香港五年規劃，收集570份建議書。

她指出，「創新」代表在原有基礎上開創先河，革新破局。本屆立法會歷史性與特區政府建立協同機制，在早階段就協助編製香港第一個五年規劃；議員認真學習，參與涵蓋國家、經濟民生等事務的學習會，與時並進。

李慧琼認為「團結奮進」代表團結不僅在於議會內的協作，亦體現於立法會與市民之間的緊密聯繫。全體議員已在全港各區設立225間辦事處及開設社交平台，透過積極落區調研考察，議員深入聆聽市民和業界聲音，切實履行「民意代言人」的角色。

李慧琼強調全體議員定必繼往開來，以國家和香港整體利益為依歸，助力國家與香港的高質量發展，繼續做到「民有所呼、我有所應」，共建美好家園。