聖方濟各大學申請數按年升一成 酒店及旅遊管理競爭最激烈 133人爭1學位

聖方濟各大學(方大)本年度招生反應熱烈，截至6月中已接獲約3.2萬份申請，較上學年同期上升一成，預料文憑試放榜後將再迎來報讀高峰。方大今日(30日)指，護理學學士課程成為最多人申請的熱門課程，而酒店及旅遊管理課程則競爭最為激烈，平均133人爭一個學位；人工智能理學士及數碼娛樂科技理學士課程則以78人爭一個學位，位列第二和第三。

校長張仁良表示，報讀人數增長反映方大作為「應用科學大學」的定位深受社會認同，大學未來將繼續優化健康科學及人工智能學科，並加強學生的人工智能素養。為配合學額需求，大圍新校舍擴建計劃正進入最後階段，預計第一期將於2028年初啟用，可容納額外3000至5000名學生。