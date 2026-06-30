聖方濟各大學申請數按年升一成 酒店及旅遊管理競爭最激烈 133人爭1學位

聖方濟各大學(方大)本年度招生反應熱烈，截至6月中已接獲約3.2萬份申請，較上學年同期上升一成，預料文憑試放榜後將再迎來報讀高峰。方大今日(30日)指，護理學學士課程成為最多人申請的熱門課程，而酒店及旅遊管理課程則競爭最為激烈，平均133人爭一個學位；人工智能理學士及數碼娛樂科技理學士課程則以78人爭一個學位，位列第二和第三。
校長張仁良表示，報讀人數增長反映方大作為「應用科學大學」的定位深受社會認同，大學未來將繼續優化健康科學及人工智能學科，並加強學生的人工智能素養。為配合學額需求，大圍新校舍擴建計劃正進入最後階段，預計第一期將於2028年初啟用，可容納額外3000至5000名學生。
副校長梁詩明指出，方大致力協助學生向上流動，透過「2+2」彈性升學階梯及各類創業與實習支援，全方位協助學生規劃職涯。電子計算及信息科學院副院長黃荻荃補充，市場對兼具科技知識與實踐能力的跨領域人才需求殷切，即便學生沒有理科背景，亦可透過課程由淺入深掌握人工智能技能，而校方亦會提供不少於200小時的實習機會，強化學生的產學協作優勢。
另外，註冊處處長陳穎媚補充，校方除了看重學業成績外，亦非常重視申請人的面試表現，尤其針對護理、社工及幼教等「以人為本」的學科，會透過小組面試了解申請者的行業熱誠與發展方向。她建議申請人事先掌握行業趨勢，並在面試中展現對學科的興趣。
暫未能於北都另外興建校園
談及北部都會區大學城的發展，張仁良教授表示，目前方大的工作重心在於擴建新校舍，暫未能於北都另外興建校園，但仍會積極參與大學城的建設工作。他認為大學城將有效結合「產、學、研」三大元素，方大期待能發揮自身優勢，在人工智能等關鍵領域積極參與科研發展。