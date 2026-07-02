外判滅鼠隊被指養老鼠「交數」　食環署：已發出嚴重失責通知書

食環署葵涌的外判滅鼠隊被指每日收集到的活鼠，有時並非全數即時送往垃圾收集站處理，而是運到區內遊樂場的山邊老鼠籠內，以物品作遮擋並切蘋果餵養，被質疑是否為「追KPI」飼養老鼠交數。食環署在社交平台表示高度重視事件，並已就承辦商今次嚴重違規行為採取果斷跟進措施。署方指，承辦商員工沒有按既定程序妥善暫存鼠籠、沒有於捕獲活鼠當天將其運往指定地點以人道方式處置，此舉已構成嚴重違約，食環署已向承辦商發出「嚴重失責通知書」。

食環署相信今次屬於個別事件，但亦會加強對暫存鼠籠及處理捕獲活鼠的突擊檢查，以及檢視其他服務承辦商的管理安排，另已指令承辦商加強員工培訓。食環署強調，對任何承辦商違規情況絕不容忍，若違規情況屬實會果斷出手，杜絕違規行為。

沒有就滅鼠數量設定具體要求

周三食環署回覆傳媒查詢表示，接獲查詢後憑當時掌握的資料及實地視察，發現承辦商前線員工為一時便利而不當存放老鼠籠，已即時要求承辦商糾正及向其發出口頭警告，但未有交代滅鼠隊以食物餵飼老鼠的原因。署方指，沒有就滅鼠數量設定具體要求，與承辦商簽訂的合約中訂明所需防治鼠患工作的服務範圍、工作要求和服務表現標準，包括根據獲批核的每日工作計劃和指引執行防治鼠患工作。承辦商亦須妥善記錄相關工作詳情，包括捕獲活鼠和死鼠的數目、地點及處理方法，並提交書面報告和照片紀錄，如捕獲活鼠須按既定程序妥善及人道地處置。