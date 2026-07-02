「特快公屋編配計劃」明起接受申請　3綠置居項目重售單位均價116萬元

房委會宣布，「特快公屋編配計劃」(2026)暨「重售綠表置居計劃(綠置居)單位及租者置其屋計劃(租置計劃)回收單位」，將由本月3日至16日接受合資格人士申請。 凡持有有效公屋申請及其登記日期或相應登記日期在去年3月31日或之前，且符合至少一半家庭成員在香港居住滿七年及持有有效的編配機會的公屋申請者，皆可申請參加。有意參加「特快計劃」(2026)的合資格公屋申請者，可在上述申請期內透過登入「公屋申請電子服務」帳戶於網上申請，或親身遞交或郵寄房屋署邀請信內的紙本申請表格申請， 無須繳付申請費 。

每月按揭還款額約 4900 元 「特快計劃」(2026)推售的3個綠置居發展項目包括高宏苑、錦柏苑及宏緻苑未售出和因買賣協議撤銷而收回的甲類單位。截至今年5月，上述甲類單位的平均售價約為116萬元，假設承造單位售價九成半的按揭、按揭還款期30年及按揭利率為3.5%，申請者每月按揭還款額約4,900元，相信會受合資格的公屋申請者歡迎。早前銷售計劃結束後未售出的租置計劃回收單位亦會同時推售。截至今年5月，「特快計劃」(2026)下租置計劃屋邨未售單位的定價介乎約24萬元至45萬元。最終售價幅度取決於是次銷售計劃將會推售的單位。