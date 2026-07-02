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出版：2026-Jul-02 18:46
更新：2026-Jul-02 18:46

涉向3歲女兒展示色情影片及摸胸非禮　六旬父兩罪不成立

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涉向3歲女兒展示色情影片及摸胸非禮，六旬父兩罪不成立。(資料圖片)

涉向3歲女兒展示色情影片及摸胸非禮，六旬父兩罪不成立。(資料圖片)

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一名男子疑於女兒3歲時向其展示色情影片，及涉嫌在女兒11歲時非禮其胸部及臀部，又向女兒表示稱其長大會跟她結婚等，女童向補習老師投訴後揭發事件。涉案父親否認猥褻侵犯等兩罪受審，法官練錦鴻今日(2)於區域法院裁定兩罪不成立。被告另承認一項虐兒罪，押後至7月24日判刑。

被告N.M.S.(69)，否認向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及猥褻侵犯兩罪，控罪指他於20159月至20166月期間的某日，在荃灣某單位向3歲女童X，作出嚴重猥褻作為；及於2024年初某日猥褻侵犯當時11歲的X

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練官裁決時指，X在辯方盤問下，承認被告向她展示男女裸體相片一事發生於幼稚園時期，她對此事記憶不清楚及不準確；對於非禮事件，X在錄影會面中稱當時母親Y外出上班，但辯方盤問下X卻稱Y當時在煮飯。練官又提到，如果X被非禮後不開心，甚至想「殺死被告」，便與她供稱擔心阻礙母親進食的反應顯得不相符，亦無法解釋為何事發兩年後才向補習老師透露事件。

疑點利益歸於被告

練官指香港刑事案件的基本原則是寧縱毋枉，雖然理解X年紀較輕，但基於法律原則，法庭須採用同一準標去衡量其證供是否達毫無合理疑點。由於X的證供缺乏細節和前後不一，雖然不排除當中有部分是事實，但疑點利益歸於被告，法庭唯一能作出的判決，便是不能接納其證供，但這與被告事實上有否犯案並無直接關係，最終裁定被告兩項罪名不成立。

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承認腰帶打女7.24判刑

被告另承認一項虐兒罪，涉及在20223月至4月期間，被告因9歲的X拒絕在客廳進食而發怒，X便返回睡房並上鎖。被告入房用腰帶打X的小腿兩次。X的小腿感到疼痛，其後發現流血。案件押後至724日判刑，以待索取背景報告，期間被告續准保釋。

案件編號：DCCC1421/2024

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