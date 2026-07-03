5月零售銷貨值升7.9%勝預期 政府︰經濟擴張旅客增有利發展

政府公布5月零售業銷貨額數字，總銷貨價值臨時估計為338億元，按年升7.9%，高於市場預期的6.7%。政府發言人表示，本港經濟持續擴張、訪港旅客人數持續增加，均有利零售業發展，惟同時須留意外圍環境的不確定因素。 5月零售業總銷貨價值臨時估計為338億元，4月的零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同月升8.7%。今年首5個月合計，零售業總銷貨價值按年增10.6%。扣除價格變動因素後，5月零售業總銷貨數量按年增加4.8%，首5個月合計則升8.2%。 珠寶首飾鐘錶升逾兩成半

按零售類別分析，多個行業錄得升幅，其中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值按年升25.8%；電器及其他未分類耐用消費品升13%，百貨公司貨品升9.2%，眼鏡店升10.3%。下跌類別則有燃料銷貨價值按年跌12.2%、中藥減9.5%，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值降0.3%。 政府發言人表示，5月零售總銷貨價值按年繼續穩健上升，大部分主要零售類別銷售均有增長。展望未來，本港經濟持續擴張、本地勞工收入增加，加上訪港旅客人數繼續上升，均有利零售業發展。不過，政府會繼續密切監察外圍不確定因素及其對本地消費市場的潛在影響。