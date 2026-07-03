15間母嬰健康院產前檢查服務 7.6起整合至9間公院

服務整合將分兩階段進行，第一階段由下周一(6日)展開，包括將15間母嬰健康院所提供的產前服務整合至9間公立醫院，包括東區尤德夫人那打素醫院、瑪麗醫院、贊育醫院、伊利沙伯醫院、基督教聯合醫院、瑪嘉烈醫院、北大嶼山醫院、將軍澳醫院及屯門醫院。第二階段將於明年推行，包括威爾斯親王醫院及3間母嬰健康院，確實日期及相關安排將容後公布。

醫管局公布，衞生署轄下母嬰健康院提供的產前檢查服務將分階段整合至醫管局，並由醫管局全面提供產前檢查服務。

服務整合後，醫管局產科部門會為所有計劃在公立醫院分娩的孕婦提供一站式產前服務。就第一階段而言，所有新症服務會由醫管局產科部門提供。孕婦可透過現有既定程序預約服務，例如透過智能電話流動應用程式「HA Go」內的「預約通(預約專科新症)」單元遞交產科專科新症預約申請，或親身提交申請。

所有已預約於7月份或以後到衞生署母嬰健康院接受產前服務的孕婦，只需按已預約的時間到原定的母嬰健康院接受下一次產前服務即可，屆時母嬰健康院職員會為孕婦詳細說明往後的服務安排，而服務整合後，相關母嬰健康院原有提供產前服務的時段會調配至提供其他母嬰健康院服務，包括兒童健康及產後健康服務等，促進母嬰健康。

正在接受「產前共同護理計劃」的孕婦如就產前檢查服務的安排有任何查詢，可向為她提供服務的母嬰健康院或公立醫院查詢，亦可瀏覽衞生署網頁及醫管局網頁。