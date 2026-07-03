高級督察與妻爭執手指篤心口並叫「死開」　准自簽1500元守行為2年

高級督察婚後因妻子出軌而關係轉差，去年涉因子女管教問題與妻子爭執，在住所內將妻子推倒，又用手指篤心口並叫她死開。案件今日(3日)在觀塘裁判法院再訊，控方指同意以簽保守行為形式處理。裁判官丘國新遂下令被告自簽1,500元，守行為24個月，並撤回3項控罪，被告另需繳付300元堂費。

被告駱敬丰(34歲)，高級督察被控被控3項普通襲擊罪，指他於去年2月28日在將軍澳日出康城領凱9座某室，三度襲擊譚姓女子。案情指，被告與妻子在2018年結婚，育有一子一女，分別5歲及6歲，家中裝有閉路電視以方便照顧子女。自2022年起，被告因妻子有婚外情而關係轉差。