高級督察與妻爭執手指篤心口並叫「死開」　准自簽1500元守行為2年

高級督察婚後因妻子出軌而關係轉差，去年涉因子女管教問題與妻子爭執，在住所內將妻子推倒，又用手指篤心口並叫她死開。案件今日(3日)在觀塘裁判法院再訊，控方指同意以簽保守行為形式處理。裁判官丘國新遂下令被告自簽1,500元，守行為24個月，並撤回3項控罪，被告另需繳付300元堂費。
被告駱敬丰(34歲)，高級督察被控被控3項普通襲擊罪，指他於去年2月28日在將軍澳日出康城領凱9座某室，三度襲擊譚姓女子。案情指，被告與妻子在2018年結婚，育有一子一女，分別5歲及6歲，家中裝有閉路電視以方便照顧子女。自2022年起，被告因妻子有婚外情而關係轉差。
醫療報告顯示心口有紅斑
案發當日，兩人因管教子女問題爭執，期間被告想入房被妻子多番阻撓，被告於是推開妻子，令她撞向書架，又用手指篤妻子的心口5下，並大叫及發脾氣。同日凌晨，被告想離開房間，其妻想跟隨，惟被告發脾氣並將她推倒在地，更大罵「死開」。醫療報告顯示，妻子的胸口、左臂及大腿有瘀傷，心口有紅斑。
被告的妻子同日報警，指被告因管教子女問題三度襲擊她。被告被捕後承認兩人有爭執及肢體接觸，但否認有襲擊妻子，其後在錄影會面中表示，兩人當天情緒激動，他無意圖傷害太太。
案件編號：KTCC479/2026