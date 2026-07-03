醫療事故｜前區議員鄺葆賢認斷錯症 醫委會裁定專業失德發警告信

基督教聯合醫院急症科副顧問醫生、前青年新政成員兼前區議員鄺葆賢被控於2024年期間，於北大嶼山醫院誤將一名甲狀腺功能低下症病人診斷為甲狀腺亢進，並處方甲亢藥物。案件今日（3日）於醫委會審議，鄺承認誤診，已於知悉事件後即時向醫管局及上級通報，並嘗試親身向病人道歉及解釋事故。研訊小組裁定鄺罪成，考慮求情理由後，認為她重犯機會低，向她發出警告信。 甲狀腺功能低下症病人 誤診甲狀腺亢進 40歲的鄺葆賢自2011年起列入普通科醫生名冊內，2019年起列入急症科專科醫生名冊。她原本在聯合醫院擔任急症室醫生，2024年7月至9月期間被調往北大嶼山醫院三個月。她被控於2024年7月25日，作為一註冊執業醫生，未有對張姓病人履行專業責任，未能診斷病人患上「甲狀腺功能低下症」（hypothyroidism），亦未有為病人提供適切治療，為病人錯誤處方「卡比馬唑」（Carbimazole）。

案情指，病人有甲狀腺毒症(thyrotoxicosis）病史，由屯門醫院的醫管局職員診所跟進。她於2024年7月15日到該診所覆診，醫生建議她暫停服用甲亢藥物「卡比馬唑」。病人停用藥物後，於2024年7月25日晚上因頭暈及疲倦到北大嶼山醫院急症室求診。鄺葆賢為病人檢查並參閱其病歷，將病人診斷為「甲狀腺亢進」（hyperthyroidism），並為她處方「卡比馬唑」，病人當晚服用了兩粒「卡比馬唑」。 翌日病人仍不適，到屯門醫院醫管局職員診所求醫，醫生診斷為「甲狀腺功能低下症」，並建議她停服「卡比馬唑」。病人就事件向北大嶼山醫院及醫委會作出投訴。

辯方求情指已採取補救措施 鄺表示病人曾接受碘131治療，但時間較為久遠，故當時亦有懷疑是否甲亢，但因她當時剛從聯合醫院轉至北大嶼山醫院當值，不熟悉北大嶼山醫院的電腦系統，導致她看錯實驗室的測試結果，而她亦未有重新檢查實驗室報告。 辯方求情指鄺於案件早期已承認過失，並一直配合調查，今次亦是初犯。她已就事件即時向上級通報，並嘗試親身到屯門醫院向該病人道歉。辯方呈上鄺於聯合醫院的主管、同事等人，以及鄺自己撰寫的求情信。她於信中表示事故深感歉意，指自己對事件負全責，已檢討工作流程，承諾日後不會再有同樣情況。