港人遊日搭錯車獲車長好心入駕駛室　打卡碰手掣上《東張》致歉

社交平台早前流傳影片，一家三口的港人到日本奈良旅遊時因搭錯列車，被乘務員帶入列車的駕駛室等候，再於原本不停站的車站臨時停車讓他們下車，一家三口趁機在駕駛室拍片打卡，更握著列車操控桿。事件引發爭議後，片主夫婦主動聯絡無綫節目《東張西望》受訪解畫，對於在駕駛室中觸碰駕駛設備而深感抱歉，又指事後遭網民攻擊，「每晚收20、30個冇來電電話」。

涉事的港人將影片上載至社交平台Threads，並寫道：「車長真係好好，我哋上錯車，真係幫我哋拉定佢，車長立即安排停站，俾我哋中途站落車，如果唔係就去咗名古屋啦」。兩人又在帖文中寫上：「感恩日本服務態度，真係比個like。如果搭高鐵分分鐘去咗武漢 #服務態度真係好緊要」到站後，車長指示一家三口下車，並指：「Photo No,Photo No」，指不准拍攝。抵達月台後，有另一個職員等待三人，估計是帶他們到正確的月台候車。影片引來香港及日本網民集體抨擊，涉事夫婦其後已刪去帖文。

解釋 乘務員 冇反對 近畿日本鐵道(近鐵)對於事件感到遺憾，指涉事人士觸摸的儀器雖無干擾列車運作，但認為是危險的行為，負責監管涉事鐵路的國土交通省經運輸局回覆傳媒查詢時表示，讓乘客進入駕駛室並沒違反法例，雖然各公司有自己的規定，但認為這種做法不理想，因駕駛室內有各種控制開關。

遭網民攻擊 「心理壓力創傷得好緊要」 片主夫婦Toby和Sasa主動聯絡《東張西望》受訪，稱當日進入駕駛室因感新奇才拍攝。Toby稱當時在駕駛室拿出相機，當時乘務員點頭示意，令他認為可拍照，在拍攝期間，乘務員亦沒有阻止及反對。 每晚凌晨收30個冇來電電話 兩人指一家日前才回到香港，但事件已令他們遭不少滋擾，稱：「我po唔po條片有乜所謂，我只係想感謝佢啫。真係影響到件事，我咪del咗佢囉。」他指因事件遭網民攻擊：「對我精神好困擾，因講到我仔女，話你啲阿爸阿媽點樣教仔㗎，呢啲咁嘅爸爸唔知食咩啦...我嘅心理壓力創傷得好緊要，每晚凌晨2、3點收20、30個冇來電電話，打完畀我打畀佢（老婆）。」