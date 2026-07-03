涉以3萬元賄賂地產代理圖豁免15.5萬佣金　兩物業賣家判緩刑3年

廉政公署早前落案起訴兩名物業賣家，控告二人在放售一個住宅單位時以3萬元行賄一名地產代理，要求對方豁免他們向地產代理公司支付代理佣金15.5元。其中一名被告早前已認罪判刑，餘下一名被告今日(3日)在西九龍裁判法院認罪。主任裁判官蘇文隆判她入獄6個月，緩刑3年，以及罰款5,000元。

被告謝慧羚(35歲)，今日承認一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》。同案被告梁紀茗(48歲)，早前承認上述罪名。案情透露，梁紀茗於案發時委託中原地產放售大嶼山一個住宅單位。他與中原地產簽訂的地產代理協議(放盤紙)訂明，同意在成功交易後向中原地產支付物業成交金額的1%作為代理佣金。