13歲女童晴晴命懸一線 父母求捐心肺賜奇蹟：佢好驚返唔到屋企

13歲女病童晴晴患有先天性心臟病，急需心臟和肺部移植，現時在香港兒童醫院兒童深切治療部留醫。晴晴的父母周五（3日）發公開信，透露女兒現正面臨腦出血和肺部感染的併發症，情況極為危殆，心肺移植成為唯一的生存希望，懇請大眾考慮捐贈器官拯救命懸一線的女兒。合適捐贈者條件血型為O型，身高130至150厘米。

短短8天內經歷了5次手術 公開信提到，晴晴自出生起確診「肺動脈閉鎖伴室間隔缺損」，13年來經常需要到醫院覆診、接受不同的檢及手術治療，亦因心肺功能不足導致抵抗力弱，無法像同齡小朋友般跑跳玩耍。自去年9月病情轉差後，她甚至只上過半天課。 晴晴近日因心臟衰竭導致多個器官受損，須立刻使用人工心肺機來維持生命。她在短短8天內經歷了5次手術，當中兩次更長達12小時以上，期間更出現腦出血與肺部感染等嚴重併發症 。醫生指，目前已無其他方案可以逆轉其病情，同時進行心臟和肺部移植，是拯救晴晴生命的唯一方法。