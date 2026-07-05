天氣｜下午多區氣溫升至33度　天文台料部分地區明日驟雨較多有狂風雷暴

本港今日繼續天氣酷熱，下午多處地區氣溫上升至約33度。香港天文台預測今晚大致多雲，有幾陣驟雨，明日部分地區驟雨較多及有狂風雷暴，最低氣溫約攝氏27度，日間部分時間天色明朗，最高氣溫約31度，吹和緩至清勁偏南風，離岸及高地間中吹強風，初時風勢有時疾勁。

華南沿岸本周中期有驟雨雷暴

天文台中午12時40分發出酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，市民應慎防中暑，勞工處亦在中午12時20分發出黃色暑熱警告。天文台預測，活躍偏南氣流明日會繼續為華南沿岸帶來不穩定天氣，受一道廣闊低壓槽及高空擾動影響，本周中期該區仍有驟雨及雷暴。位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威會在本周後期移向台灣以東海域，其外圍下沉氣流會為華南帶來大致晴朗的天氣，內陸地區極端酷熱。此外，熱帶氣旋美莎克會在今明兩日移入內陸並逐漸消散。