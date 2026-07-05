雙非嬰兒腦癱案涉事醫生薛守智　專業失德罪成判除牌9個月

求情稱「醫生都係人，人都係會犯錯」

鄧惠瓊宣讀裁決時提到，案件關鍵和爭議在於護士何結霞與薛守智的證供誰較可信，研訊小組考慮所有證供後，認為薛對何供詞的指控不合理及不合邏輯，故指其證供不可信，並完全接納何的版本，根據現有證據信納薛在案中行為低於預期標準。

辯方代表律師求情指，薛在過去31年除本案外紀錄良好、沒有其他投訴，認為今次是獨立個別事件，而案件延誤亦在過去13年對薛造成心理壓力及困擾，並形容案件去年由永久擱置改為重啟，使他坐上「程序過山車」。辯方求情又稱，其失當嚴重程度是最低，3.5小時後才回院處理是不理想，但不肯定是否會影響男嬰愈後情況。加上薛重犯機會非常低、不影響醫療行業尊嚴。辯方並呈上多封由病人家屬撰寫的求情信，強調薛已得到教訓，加上案件被大量傳媒報道及遭描繪成「奸角」，已加重其應有刑罰，指出「醫生都係人，人都係會犯錯」，要求醫委會輕判，建議讓他繼續行醫才合理。