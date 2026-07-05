解放軍南寧艦衡陽艦周一離港　多條渡輪航線受影響 (附詳情)

解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」和導彈護衛艦「衡陽艦」結束為期5日的來港活動，周一早上離開香港。運輸署表示，周一上午約10時至10時45分期間，有5條離島渡輪航線要調整服務，涉及中環至長洲、梅窩、坪洲、馬灣及愉景灣的航線，包括個別班次提早或延遲開出，甚至取消班次。

9條港內渡輪航線或受影響

另外，受影響時段期間9條港內渡輪航線，可能因應實際情況而需臨時調整服務最多約30分鐘，包括灣仔至尖沙咀、中環至尖沙咀、北角至紅磡、北角至九龍城、中環至紅磡、北角至觀塘、水上的士、西灣河至觀塘，以及西灣河至三家村航線。

期間新大嶼山巴士往返梅窩碼頭及東涌站的3M線、愉景灣居民巴士服務來往愉景灣及欣澳站的DB03R線會加強服務，另會加開愉景灣(愉景灣消防局外)往中環3號碼頭的免費巴士服務，馬灣居民巴士由馬灣(東灣巴士總站)至中環2號碼頭的NR338S線亦會加開特別班次。