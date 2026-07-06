中大QS世界大學排名僱主聲譽指標躍升　港兩大企業管理層均有「中大人」

國際高等教育機構Quacquarelli Symonds(QS)最新公布的2027年QS世界大學排名，香港中文大學位列全球第十八位，當中僱主聲譽指標錄得75.5分，按年增加8.2分。本港兩大企業太古集團及港鐵公司均有中大畢業生晉身高級管理層，他們本身是出色的「中大人」，多年來亦見證無數校友在職場上佔優。
太古唐偉邦：書院制影響深遠
1987年在中大電子計算學系畢業後，加入太古集團旗下國泰航空的太古集團高級顧問唐偉邦指出，中大書院制及通識教育對學生發展影響深遠，畢業生做事務實、穩重，多為實幹型人才，直言「中大人」適應力強，面對瞬息萬變的商業環境往往思考靈活，能作迅速應對。他又指，中大畢業生在團隊合作及應變能力方面表現突出，能為企業帶來實質貢獻。他續稱，中大不僅培養學生的專業知識，書院生活亦有助培養團隊精神及待人接物能力，為職場發展建立更紮實的基礎。
港鐵黃琨暐指培養開放思維助團隊合作
港鐵公司中國內地業務總監黃琨暐，就在1995年中大工程系一級榮譽畢業後，隨即加入港鐵為車務管理見習人員，先後出任車務營運及本地鐵路總管等多個重要崗位，目前負責中國內地業務，管理和發展在內地多個城市的業務。他認為，中大獨特的書院制及全人教育對學生影響尤深，提到鐵路營運涉及專業團隊協作、員工需具備良好溝通能力及判斷能力，並具備服務社會的使命感。黃續指，中大教育培養的開放思維，有助與不同地區的團隊建立信任及推動合作，又提到隨着各地城市發展加快，企業對具國際視野及應變能力的人才需求持續增加。
中大表示，躋身全球20強是邁向新階段的重要里程碑，而僱主聲譽表現躍升，亦印證中大書院制博雅教育與研究型大學優勢相結合的人才培育成效。