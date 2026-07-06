中大QS世界大學排名僱主聲譽指標躍升　港兩大企業管理層均有「中大人」

國際高等教育機構Quacquarelli Symonds(QS)最新公布的2027年QS世界大學排名，香港中文大學位列全球第十八位，當中僱主聲譽指標錄得75.5分，按年增加8.2分。本港兩大企業太古集團及港鐵公司均有中大畢業生晉身高級管理層，他們本身是出色的「中大人」，多年來亦見證無數校友在職場上佔優。

太古唐偉邦：書院制影響深遠 1987年在中大電子計算學系畢業後，加入太古集團旗下國泰航空的太古集團高級顧問唐偉邦指出，中大書院制及通識教育對學生發展影響深遠，畢業生做事務實、穩重，多為實幹型人才，直言「中大人」適應力強，面對瞬息萬變的商業環境往往思考靈活，能作迅速應對。他又指，中大畢業生在團隊合作及應變能力方面表現突出，能為企業帶來實質貢獻。他續稱，中大不僅培養學生的專業知識，書院生活亦有助培養團隊精神及待人接物能力，為職場發展建立更紮實的基礎。

港鐵黃琨暐指培養開放思維助團隊合作 港鐵公司中國內地業務總監黃琨暐，就在1995年中大工程系一級榮譽畢業後，隨即加入港鐵為車務管理見習人員，先後出任車務營運及本地鐵路總管等多個重要崗位，目前負責中國內地業務，管理和發展在內地多個城市的業務。他認為，中大獨特的書院制及全人教育對學生影響尤深，提到鐵路營運涉及專業團隊協作、員工需具備良好溝通能力及判斷能力，並具備服務社會的使命感。黃續指，中大教育培養的開放思維，有助與不同地區的團隊建立信任及推動合作，又提到隨着各地城市發展加快，企業對具國際視野及應變能力的人才需求持續增加。