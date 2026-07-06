濫用公屋｜網民舉報收3000蚊獎勵晒房署信 稱「爭取多個公屋單位」

房屋委員會去年推出舉報濫用公屋獎計劃，向提供確切情報資料令房屋署成功向濫用公屋單位住戶發出遷出通知書的實名舉報人士派發最高3,000元獎勵金。截至3月底，房署共接獲5,400宗實名舉報，當中約900宗可作進一步跟進，最終有25宗個案獲確認成立。(資料圖片)

房屋委員會去年推出舉報濫用公屋獎計劃，向提供確切情報資料令房屋署成功向濫用公屋單位住戶發出遷出通知書的實名舉報人士派發最高3,000元獎勵金。截至3月底，房署共接獲5,400宗實名舉報，當中約900宗可作進一步跟進，最終有25宗個案獲確認成立。以每宗獎金3,000元計，即25宗個案合計獲發7.5萬元獎金。而房署亦已向涉事租戶發出遷出通知書。

近日一名網民於社交平台群組「香港公營房屋討論區(FB版)」分享，成功向房屋署舉報一宗濫用公屋個案，並獲邀領取3,000元獎勵金，大晒由房委會發出的「『舉報濫用公屋獎』 領取獎勵邀請函」。信件內容指出舉報人因提供確切資料，成功協助房屋署向濫用公屋單位的住戶發出「遷出通知書」，因此符合獲取港幣$3,000獎勵金及感謝狀的資格，本月15日可前往領取，又讚揚「你的積極舉報為維護公屋資源的公平使用作出了重要貢獻」。