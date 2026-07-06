濫用公屋｜網民舉報收3000蚊獎勵晒房署信 稱「爭取多個公屋單位」

房屋委員會去年推出舉報濫用公屋獎計劃，向提供確切情報資料令房屋署成功向濫用公屋單位住戶發出遷出通知書的實名舉報人士派發最高3,000元獎勵金。截至3月底，房署共接獲5,400宗實名舉報，當中約900宗可作進一步跟進，最終有25宗個案獲確認成立。以每宗獎金3,000元計，即25宗個案合計獲發7.5萬元獎金。而房署亦已向涉事租戶發出遷出通知書。
近日一名網民於社交平台群組「香港公營房屋討論區(FB版)」分享，成功向房屋署舉報一宗濫用公屋個案，並獲邀領取3,000元獎勵金，大晒由房委會發出的「『舉報濫用公屋獎』 領取獎勵邀請函」。信件內容指出舉報人因提供確切資料，成功協助房屋署向濫用公屋單位的住戶發出「遷出通知書」，因此符合獲取港幣$3,000獎勵金及感謝狀的資格，本月15日可前往領取，又讚揚「你的積極舉報為維護公屋資源的公平使用作出了重要貢獻」。
事主稱「舉報佢哋足足幾年」
根據事主帖文指，「舉報佢哋足足幾年，房署終於做嘢，由無獎金變有獎金，盡晒力幫大家爭取多一個公屋單位，祝大家早日上樓！」，與群組網民分享喜悅。
帖文發佈後引發群組網民討論，有人讚賞事主：「我覺得做得好，政府都要嘥人力物力去查，查到對方國內有樓，資金超出限額，就唔好霸住間公屋啦。」、「幾多人冇屋住，舉報得好呀」、「舉報好，一齊努力，舉報公屋集團出擊」。亦有部分網民對舉報細節感好奇，詢問事主：「請問篤佢咩？我都想篤個X街鄰居，將間屋用嚟渡假。」，亦有人稱「你真係想得簡單，個單位又咪留俾下一個濫用公屋的人」。
有人不滿「篤灰」被斥身有屎
惟部分群組網民不滿樓主「篤灰」，留言稱「人哋濫用公屋，係人哋嘅事，點解要理？」、「舉報黎做乜，你唔知道人哋家庭狀況如何！可能人家有急事處理，不能每天回家，樓主：你可能係迫死咗一個住戶」、「做二五仔睇路」、「呢啲錢拎咗都唔光彩」、「陰質錢」。對此有網民駁斥「似乎好多人身有屎，怕助長舉報風」、「睇留言就知幾多人濫用公屋，仲要覺得無錯，黑都可以講到自己係白。」樓主並無加入討論，僅在帖文中補充了自己的看法：「估唔到呢個post引到咁多支持濫用公屋嘅人出嚟。」