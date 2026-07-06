DSE 2026｜中大籲考生聯招改選未必有利　下學年續有獎學金吸引尖子入學

中學文憑試(DSE)下周三放榜，考生隨後有3日時間更改聯招(JUPAS)選擇。香港中文大學提醒考生，應就不同成績制定應對方案，但改選聯招不一定更有利，又指揀選科目時應一併考慮興趣、未來路向和評估獲取錄機會等因素，不應盲目追求熱門科目。中大下學年繼續以「銀彈」吸引尖子入學，獲7科5**的學生可獲全免學費及41萬元學習津貼、交流獎學金，預期下學年聯招相關獎學金開支會比今學年4,000萬元高。

DSE下周三放榜，考生或面對有別預期的成績，下周四至六他們可進行聯招改選。中大入學及學生資助處處長劉善雅表示，考生應及早部署改選，就成績較預期好、符合預期和未如預期制訂3套方案，但強調選擇Band A的首三志願時，不應只考慮熱門課程，還應考慮個人興趣、能力、課程要求等因素，以及善用官方資訊和各院校的入學分數計算機，評估獲取錄機會。不過，她指出考生如已就個別課程面試及獲得取錄機會，當課程從聯招三大志願移除後，院校便不能再考慮該取錄機會，強調改選不代表一定有利。

今個學年中大向約820名聯招入學新生，頒發總額超過4,000萬元的入學獎學金。新一學年中大繼續用「銀彈」吸引學生入讀，其中在文憑試奪得最少7科5**成績的學生，可獲41萬元學習津貼及交流獎學金，並可每年免學費，換言之4至6年制課程最高可獲介乎60.5萬至70.4萬元獎學金；6科5**成績的學生，4至6年制課程最高可得介乎50.5萬至60.4萬元獎學金；至於兩科和一科5**的新生，分別可得2.2萬元及8,000元獎學金。

下學年非本地生比例料達四成多

新學年起資助專上院校的非本地生比例，將由四成放寬至五成。劉善雅指，今年整體非本地生報考人數按年增加兩成，而中大向非本地生發出的有條件入學通知亦較去年高很多倍，但在完成結算前未能提供確實數字，整體而言預期非本地生比例會達四成多，有信心未來可以公布好消息。至於今日放榜的國際文憑大學預科課程(IBDP)，她說今年錄取的高分同學數目上升百分之六十多。