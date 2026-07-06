DSE 2026｜中大籲考生聯招改選未必有利　下學年續有獎學金吸引尖子入學

中學文憑試(DSE)下周三放榜，考生隨後有3日時間更改聯招(JUPAS)選擇。香港中文大學提醒考生，應就不同成績制定應對方案，但改選聯招不一定更有利，又指揀選科目時應一併考慮興趣、未來路向和評估獲取錄機會等因素，不應盲目追求熱門科目。中大下學年繼續以「銀彈」吸引尖子入學，獲7科5**的學生可獲全免學費及41萬元學習津貼、交流獎學金，預期下學年聯招相關獎學金開支會比今學年4,000萬元高。
籲就DSE成績制訂3套改選方案
DSE下周三放榜，考生或面對有別預期的成績，下周四至六他們可進行聯招改選。中大入學及學生資助處處長劉善雅表示，考生應及早部署改選，就成績較預期好、符合預期和未如預期制訂3套方案，但強調選擇Band A的首三志願時，不應只考慮熱門課程，還應考慮個人興趣、能力、課程要求等因素，以及善用官方資訊和各院校的入學分數計算機，評估獲取錄機會。不過，她指出考生如已就個別課程面試及獲得取錄機會，當課程從聯招三大志願移除後，院校便不能再考慮該取錄機會，強調改選不代表一定有利。
今個學年中大向約820名聯招入學新生，頒發總額超過4,000萬元的入學獎學金。新一學年中大繼續用「銀彈」吸引學生入讀，其中在文憑試奪得最少7科5**成績的學生，可獲41萬元學習津貼及交流獎學金，並可每年免學費，換言之4至6年制課程最高可獲介乎60.5萬至70.4萬元獎學金；6科5**成績的學生，4至6年制課程最高可得介乎50.5萬至60.4萬元獎學金；至於兩科和一科5**的新生，分別可得2.2萬元及8,000元獎學金。
下學年非本地生比例料達四成多
新學年起資助專上院校的非本地生比例，將由四成放寬至五成。劉善雅指，今年整體非本地生報考人數按年增加兩成，而中大向非本地生發出的有條件入學通知亦較去年高很多倍，但在完成結算前未能提供確實數字，整體而言預期非本地生比例會達四成多，有信心未來可以公布好消息。至於今日放榜的國際文憑大學預科課程(IBDP)，她說今年錄取的高分同學數目上升百分之六十多。
另外，劉善雅透露入學及學生資助處已有機制篩選涉及懷疑假學歷的入學申請，強調過程有很多資料可供核對，並已培訓相關部門及解釋有機會出現問題的地方，例如應考公開試的地方距離居住地區很遠等，部門可暫停處理懷疑個案甚至不發出取錄通知，「唔收佢已經好足夠。」爭又稱，畢竟接獲的報名人數很多，中大能夠選擇其他申請人，呼籲他們要審慎提交資料。