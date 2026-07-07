中大續拋銀彈吸尖子 籲考生及早部署改選聯招

中學文憑試(DSE)下周三放榜，考生隨後有3日時間更改聯招(JUPAS)選擇。香港中文大學提醒考生，應就不同成績制定應對方案，強調改選聯招不一定更有利，又呼籲不應盲目追求熱門科目。下學年中大繼續以「銀彈」吸引尖子入學，獲7科5**的學生可獲全免學費及41萬元學習津貼、交流獎學金，又指今個學年所有獎學金相關開支已超過1億元。
DSE下周三放榜，考生取得成績後可改選聯招選項。中大入學及學生資助處處長劉善雅建議，考生應及早就成績超預期、符合預期和未如預期部署改選方案，強調首三志願不應只考慮熱門課程，還要考慮個人興趣、能力、課程要求等因素，以及善用各院校入學分數計算機等評估獲取錄機會，但提醒改選不代表一定有利。
今個學年中大向約820名聯招入學新生，頒發總額逾4,000萬元的入學獎學金。新一學年中大繼續用「銀彈」吸引「高質」學生入讀，其中在DSE奪得最少7科5**成績的學生，可獲41萬元學習津貼及交流獎學金，並可每年免學費，即4至6年制課程最高可獲介乎60.5萬至70.4萬元獎學金；6科5**成績的學生，4至6年制課程最高可得介乎50.5萬至60.4萬元獎學金；至於兩科和一科5**的新生，分別可得2.2萬元及8,000元獎學金。連同其他非本地生，今個學年中大在獎學金已花超過1億元，劉善雅稱當國際生愈多及質素愈好，獎學金支出自然愈多，笑言「收到好學生嘅話，學校都很樂意『派錢』」。
遇懷疑假學歷可暫停處理申請
另外，中大下學年的整體非本地新生報考人數按年增兩成，向非本地生發出的有條件入學通知亦較去年高很多倍，劉善雅稱整體而言預期非本地生比例會達四成多，又提到今年錄取的國際文憑大學預科課程(IBDP)高分同學數目有六成多增幅。就假學歷問題，她指檢查過程可核對很多資料，部門可暫停處理懷疑個案申請甚至不發出取錄通知，呼籲他們要謹慎提交資料。