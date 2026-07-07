中大續拋銀彈吸尖子 籲考生及早部署改選聯招

中學文憑試(DSE)下周三放榜，考生隨後有3日時間更改聯招(JUPAS)選擇。香港中文大學提醒考生，應就不同成績制定應對方案，強調改選聯招不一定更有利，又呼籲不應盲目追求熱門科目。下學年中大繼續以「銀彈」吸引尖子入學，獲7科5**的學生可獲全免學費及41萬元學習津貼、交流獎學金，又指今個學年所有獎學金相關開支已超過1億元。

DSE下周三放榜，考生取得成績後可改選聯招選項。中大入學及學生資助處處長劉善雅建議，考生應及早就成績超預期、符合預期和未如預期部署改選方案，強調首三志願不應只考慮熱門課程，還要考慮個人興趣、能力、課程要求等因素，以及善用各院校入學分數計算機等評估獲取錄機會，但提醒改選不代表一定有利。