月薪1.5萬請夜更保安 石硤尾舊樓促各戶「幫手推薦」親朋戚友

本地保安人手持續短缺，過去一兩年已經出現聘請外勞保安的情況，但亦有人指保安現時一職難求。近日有網民在Facebook群組「全港保安招聘站」上分享了一張大廈管理處的招聘通告，以月薪15,000元招聘每天工作12小時的夜更保安，並特別呼籲住戶「幫忙推薦親朋戚友」，隨即引發網民熱議。

該通告由石硤尾一棟1974年入伙的樓宇業主立案法團於7月2日張貼，招聘夜更物業管理員或保安員。職位要求應徵者具備中一程度及一年經驗，通告又特別註明，「請大廈各戶住幫忙推薦親朋戚友」。 晚7朝7每周工作6天 根據網民上傳的圖片顯示，該通告由業主立案法團於2026年7月2日發出，招聘夜更物業管理員或保安員。職位要求應徵者具備中一程度及一年經驗，一般廣東話及懂讀寫中文，需持有保安培訓課程證書（QAS）及保安人員許可證。職責包括巡邏大廈、訪客登記及處理投訴。告示中列明，該職位月薪為15,000元，每周工作6天，工作時間為下午7時至上午7時，即每天需工作12小時，同時需輪休。同時，通告在開頭處特別註明，「請大廈各戶住幫忙推薦親朋戚友」。

網民質疑為用外勞鋪路 該則通告引起網民討論，有人直言待遇難以吸引人應徵，「咁嘅價點請到人」、「12碼 得15K少得滯，起碼19K」，「15K 12碼太小，只可請70歲以上」、「賣哂6日和12小時俾你，仲要夜更，對身體健康好影響」、「洗碗好過佢啦」、「申請綜援冇咁嬲啦」，並表示除非「半夜過後可長瞓直」，否則「冇人彩你」。 對於通告中呼籲推薦親友的要求，網民普稱「叫佢親戚去做啦」、「即係叫住戶自己做」、「每住戶派代表，每人一日輪班」。此外，不少網民質疑招聘實際動機，認為待遇過低，懷疑作為無法聘用本地人藉口，為「之後用外勞」鋪路。