性罪行修例｜朋輩壓力難拒Ocamp性暗示遊戲　葛珮帆關注深偽技術漏洞

政府就完善香港性罪行法例的建議展開為期一個月公眾諮詢。有現任大學生今早(8日)在電台節目分享，大學迎新營仍不時出現疑似有性暗示的遊戲內容，尤其是一些較大規模的迎新營會有較多身體接觸，例如男女同學有一方躺在床上，另一方做掌上壓，但現實上同學基於朋輩壓力難以當場拒絕，亦會擔憂一但拒絕，可能會被標籤為不合群，或是成為往後被取笑的話題對象。

有效堵塞「真誠錯信」抗辯漏洞

民建聯立法會議員葛珮帆在另一電台節目表示，是次修例焦點之一在於重新界定對性行為給予「同意」的標準，以往法庭審訊中，辯方常以受害人沒有明確拒絕或反抗為由，聲稱被告是「真誠錯信」對方同意而脫罪，修例後確立了被告有積極確認事主同意的責任，有效堵塞「真誠錯信」的抗辯漏洞。她又關注科技犯罪的潛在法律空白，現時針對利用「Deepfake深偽技術」移花接木的法例，主要規管將相關影像發布或上載至網絡的行為。然而，現時修例建議及現行法例均未能予以規管未作發布的性影像，因此促請當局在今次改革或未來的法例探討中，認真考慮如何填補此方面的漏洞。