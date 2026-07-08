公務員｜陳祖光批乏破局膽識 何君堯倡各部門交KPI供市民監察

立法會大會今日（8日）辯論由民建聯議員林琳提出的「強化公務員治理效能」無約束力議案。警察隊員佐級協會前主席、選委界議員陳祖光發言時表示，新時代下大眾對政府的期望已從過去「被動管理」轉變今天「主動引領」，他批評現行行政文化依然僵化，公務員「不求有功、但求無過」氛圍下，流於程序公義，缺乏破局膽識。現行體制賞與罰的後果嚴重不對等，造成「十功不能補一過」的荒謬局面，若公務員大膽創新期間不慎犯了一次錯，「面臨鋪天蓋地的公審，甚至直接斷送晉升前途」。

陳祖光表示，當管理層在政策計劃上出錯，往往找執行人員來頂罪，高層為推卸戰略錯誤，往往拿着放大鏡挑剔前線的技術瑕疵，直接造成前線公務員「唯唯諾諾，按本子辦事」的死板風氣，引發前線明知計劃有漏洞也不敢提，「因為只要照規條辦事就能安全及免責」，指這種歪風正蠶食政府的管治靈活性，故提倡設容錯機制。陳祖光指再強大的隊伍，若沒有一個敢於擔當、勇於負責的領導人，最終只會淪為毫無績效、因循守舊的團隊，再完美的規劃，如果沒一支敢拼、敢創、敢擔當的公務員團隊去執行，最終只會流於紙上談兵。他期望政府大刀闊斧改革行政文化，提效提質，不負市民長遠期望。

選委界議員何君堯表示，大部份公務員是好的，惟始終「樹大有枯枝」，不能容忍偷懶「吞pop」、卸膊者影響高效率團隊，提倡各部門首長每月仿立法會議員提交旗下KPI「攤平」放上網，讓大眾監察，以免被批評「不知你在做甚麼」，「有人偷懶都會困難」。

林琳籲被動執行工作轉向「三大主動」

提出動議的林琳表示社會變化下，目前部分公務員仍停留在舊式被動工作模式，缺乏主動解決難題意識，亦欠缺前瞻規劃視野。各部門仍存在各自為政、不求突破風氣，市民痛點仍未解決，削弱對政府的信心。林琳呼籲，全體公務員從被動執行工作，轉向主動創造成效、主動紓困解難、主動改善施政，所有人都必須牢固樹立正確的憲制觀念，具備大局視野，堅守服務市民的初心。